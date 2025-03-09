在人的天性中，善和惡並存，而大多數人是善良的。世上終究好人多，否則，生活就不值得一過。我個人有選擇性記憶傾向，不痛快的事都讓它隨風飄去，感人的事總是久久難以忘懷，例如我和兒子經歷過的拾金不昧的故事。

三十多年前，在我們移民加拿大 的早期，為了給正在經歷語言障礙和文化衝擊的中學生兒子慶生，我給他買了牛仔褲、T恤和耐克球鞋。由於自己當時處於起步階段，專業工作難找、打工太累，我在回家的地鐵上打盹兒迷糊了一下，到站驚醒下車，匆忙中將購物袋遺忘在地鐵座椅上了，心情十分懊惱。

第二天經人指點去地鐵站 的失物招領處詢問，自己都不敢抱什麼希望，可值班人員聽我敘述後，即刻就從架子上找出了我的購物袋，不需要任何身分證明，只需在物品登記表上填寫我的姓名、地址和電話，兩個購物袋就回到了我的手上。這讓當時沒有積蓄、生活拮据的我大為感動，也讓一家人認定了移民加國沒有錯，相信失去的都能找回來。

至今我仍不知道是什麼人撿到我的購物袋，又不怕麻煩將其送到失物招領處。這個拾金不昧的事確立了我對加拿大的信心。果然經過艱苦努力，後來我們一家人都有了專業工作，成為自豪的納稅人，也找回內心的寧靜。

另一件類似的事發生在六年前一個雪天的早晨，那天媳婦有早會，天氣不好怕遲到提前出門了，兒子要在上班前送孩子到托兒所。他一手抱孩子，一手提著電腦包來到車前，順手將包放在車頂，好騰出手來把孩子固定在兒童座椅上，隨後他竟然忘記把電腦包拿進車內就開車走了。

等到了辦公室，才發現包不見了，驚覺是自己忙中有錯，電腦包一定是隨著車子的開動而滑落路面丟失了，估計應該丟在自己小區。電腦中有他工作必需的資料，無奈只好當場請假回來找，又去托兒所詢問，遍尋不著，只好又回公司上班並採取補救措施，以求受損降到最小。

意想不到的是，他晚上下班回到家時，電腦包已回到自家門口地上，原物皆在還多出一張字條，那字條解釋說她是做餐館的，工作原因遲睡遲起，近午起來聽自己來探親的老爹說，早晨遛彎兒時，看到這個包從一個白色車頂滑落，他大聲喊叫想提醒車主無果，只好將包撿起站在路邊想等車主回來尋找。雪愈下愈大，他很快就被凍得受不了了，只好把包帶回家等女兒起床後處理。女兒從手提電腦背面貼的一個標籤上找到了我兒子的住址，就在上班途中順便送過來了。字條上沒有署名，也沒有留下任何聯繫方式，顯然是把物歸原主視為理所當然，不求回報和感謝。

我們能大致推測出這拾金不昧的父女就住在兒子那個小區，但到底是哪一家始終也無從得知。這件事過去六年了，我們至今難以忘記。能 住在這樣的小區裡，真是覺得心安。

對比現在新聞中常看到一些門前偷快遞包裹、零元購、打砸搶商店民宅等破壞社會治安的宵小作為，令人不安也令人不齒。而拾金不昧的人讓我們心懷崇敬和感激。我深感人性中的誠實善良才是我們生活中的愉悅和溫暖的安慰。