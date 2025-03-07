有句話說：「笑，世界會跟著你笑。哭，就只有你自己哭。」有道理，就讓大家一齊來笑吧。

一九八九年底我寄聖誕卡時，附上從「中國古典笑話」書中節錄出來的幾則笑話，親友們的反應出奇地好，有人說笑話帶給他們假日季節的歡樂氣氛；有人說寄笑話的主意很好，要我繼續努力。

翌年我就索性只寄蒐集到的笑話，省了買卡錢；再過一年，又加上自製的笑話，把一年來自己生活上的糗事寫下來自嘲一番，自娛更娛人；至於加上生活照片，那是最近幾年的事。

累積幾年寄笑話的經驗後，我起了向外界傳播笑聲的念頭。在世界日報投稿數篇，描述自身經驗，希望引起大家講笑話的興趣，也在文中舉出許多生活上的小事情，都可以編成笑料，如果自己有足夠的自嘲胸襟，就不妨寫出讓大家笑笑，畢竟「我笑你笑他也笑，分享笑話樂逍遙」。

二○二○年是新冠疫情 肆虐、人心惶惶的時候，我家住在紐約市皇后區 （Queens,New York City），在疫情初期，正是感染率甚高的地方。我和妻子雖然是在自家門前種瓜，但害怕有路人經過或鄰居過來打招呼，所以戴上口罩以策安全。那天恰巧女兒前來探訪，拍下一張照片，也成為我聖誕卡的素材。

我在照片旁用大字體寫著：「夫妻爭論五十七年，不分勝負，如今總算學識同時封口了。」這個笑話甚獲好評，特別是那些熟識我倆背景的人，知道兩個高中同學結為夫婦，至今仍像在學校時一樣愛爭論。

我認為自嘲是講笑話的最高境界，因為開玩笑而不損人，只愚弄了自己，但那是自願的，所謂引人一笑，功德無量是也。我常取笑自己脫髮禿頂，這些年來，已寫到無法（髮）可提，所以索性寄出一張光頭照，不惜犧牲色相，以光頭示人，成為照片的焦點，親友們大概是心照不宣矣。

新冠疫情期間，我們沒有任何社交活動，老伴就專注用花盆種瓜。那一年她種的豆角收成好，其中有一對長得特別長，她開心起來要用尺量，足足二十寸，破了自己的紀錄。於是我就寫成笑話：「種得豆角廿寸長，老婆親手用尺量，送給小蠻做腰帶，嫌長！」

有謂一笑可值千金，何不就開懷大笑，賺它十萬八萬，做個富人。