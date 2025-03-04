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天使降臨到我家

劉家宜
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我每年最怕過的是聖誕、新年假期，因為舊金山（San Francisco）所有機關行號都關門，我們這些獨居老人過著比關監獄還要痛苦的生活；幸好平日我參加許多老人中心的活動，其中有一個電腦課老師Linda，她是個知識淵博，又很有愛心的小姐，本來我們只是網上課程，並無緣見面；但無巧不成書，我到日落區（Sunset）的社區中心參加廣場舞活動，竟然碰到她也是學員。她關心我是獨居老人，於是對我說，她會把我推薦給義工，年節假日會送餐到我家來，當時我沒有在意。

去年聖誕夜我一個人過，正在懊惱聖誕節又該是孤單的一天，當我坐在桌前打電腦時，看見窗外對街的停車場前站了七、八名年輕人，手提著救世軍（The Salvation Army）的手提袋，正向我家走來。我想到樓下電鈴已經壞了，也沒人幫我修理，只好主動下樓應門，他們說是來探訪和給我送聖誕餐來的，我頓時百感交集，感激地哭了出來。我想到自己的兒女連個問候電話都沒有，倒是這些陌生的年輕人，會來探訪關懷我們這些孤單老人；也使我想起在台灣讀中學的時候，每到聖誕節前後，教會團體就會安排我們去各處報佳音，現在他們的到訪，不正如上帝派來的天使，送來溫暖和關懷嗎？

這也使我想到，我此生最享受的工作，就是在北加州舊金山市的太平洋醫院（CPMC）做了26年的護理工作，每當我一進到病房，就全神貫注到忘了自我的狀態，忘了休息、喝水和上廁所，所以那時常常得膀胱炎。就因我對工作的投入，與病人相處如家人，病人常感激地對我說：「你真是我的天使。」我回覆他們：「你也是我的天使，因為你讓我覺得我的工作神聖而有價值，所以你就是我的天使，我們是對方互相的天使。」

我也感受到為何一般人稱護士為白衣天使，因為我們真的是在「燃燒自己，照亮別人」。

去年聖誕節日，我也感受到上帝的恩慈無所不在，當我心靈軟弱之時，祂派遣這些愛心天使降臨我家，賜我溫暖和愛心。這時，我想到聖經裡的一句話：「心中憂慮，使人消沉；一句良言，使他歡喜。」

聖誕節 舊金山 獨居老人

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