老伴燒的紅燒蹄膀。（圖／作者葉元凱提供）

我們老倆口已九十三歲，日常生活需求不多，衣服春夏秋冬齊備，不需要添置新的；老人公寓安安定定，老了也難以遠行；只是日圖三餐，夜求一眠，每星期採購食品。

離我們居住的老人公寓步行不到十分鐘，有一家賣國貨的超市，我們習慣稱之為「中國店」，旁邊就是農貿市場，再過去幾分鐘就到了一家泰越超市，店員都懂中國話，我們周末採購就在這三處地方。他們在價格、品種、新鮮度各有特點，時經多年，我們對情況了然於心，擇優而選，心情滿意。

還有一處我們也是每周必到，那就是離我們十分鐘左右的啟康藥房（Shoppers）連鎖店，那裡規定每周四給65歲以上老者優惠減價20%，且積分記錄在案，屆時獎勵毛巾或肥皂。我們每周要去買家裡必需的「老三樣」，即牛奶、雞蛋 和香蕉，老伴相信香蕉可通便，每天一根香蕉、一個雞蛋，我們已行之多年。

周末採購東西多，我通常開小摩托去，帶上一個紙箱子，東西放在箱裡，不用手提肩扛。 我們購物的經濟基礎是每月的老人金，其中一半交了老人公寓的租金 ，另一半用來滿足肚子的需要而綽綽有餘。我們一輩子養成節儉的習慣，現在已年過九十，留給我們的時間還有幾何？下一代經濟水平遠高於我們，他們不需要我們的遺款，也希望我們吃得好一些以保持健康。

我們一輩子吃慣米飯饅頭，加拿大三面環海，水產品十分豐富且品質優良，龍蝦、鮭魚，許多我們以前只聞其名，而不知其味，如今有幸見識，定當嘗試，以快朵頤。

老伴自小長在太湖邊，以手指大小的太湖蝦為美味，這裡產自中美洲的太平洋大白蝦，個頭很大，一個手掌只能放一隻。一磅五元並不算貴，我們每餐一人一隻，細水長流，天天有蝦，此時不吃更待何時？

我們也有意嘗嘗各國的風味食品，大千世界的好東西我們如數家珍；我們品嘗過日本的壽司和生魚片、越南 的粽子、墨西哥玉米捲餅（Taco），各國奇特的水果沒有吃過的也試試，開心就好。不過老了牙不爭氣，限制了品嘗的種類，也是無奈之事。

我們一輩子以教書為業，對吃不太在意，現在老了重視營養，但做飯做菜都不在行。後來發現，電腦裡什麼都能查到，有行家逐步示範，且圖文並茂，我就亦步亦趨，依樣畫葫蘆，慢慢積累了些體會，老伴也認為我做的菜吃得過去。這也是我近年生活方面的一大進步，老伴常說一旦她走了，我也能應付生活，她也感到放心了。

老伴從小跟母親學會做蹄膀，她一直保持這個傳統，到了肉店就關注蹄膀肉的成色和價格。超市蹄膀肉比起五花肉低廉了許多。由於老伴操持，我們家裡常常能吃到這一美味，每逢端上香氣四溢的蹄膀，全家都為之歡呼雀躍。

採購是樂趣，同時我們也把它看作是鍛鍊的過程，轉一大圈需要一個多小時，老了走路是最好的鍛鍊方式，走不動了就隨處坐坐，觀察四周，看看當地風情，老人就是要自尋樂趣。雖說是外出採購，一舉幾得，心情愉快，這些都對我們的健康有益。