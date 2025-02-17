星期日無聊地在矽谷 山景城（Mountain View）家中，躺在床上打遊戲，啥事也不想做，想著放自己一天假吧！忽然女兒打電話來，需要我幫忙帶十個月大的小外孫。星期日是女兒教鋼琴最忙的時候，幾乎所有的媽媽都利用假日帶小孩去學點才藝，而女婿要幫忙帶小孩，卻又不肯放過他最愛的球賽，所以我答應他們把小外孫送來我家。

女兒原本說下課後再來接孩子，但我認為那樣太辛苦了，送、接一天來回要跑四趟。心疼女兒的我決定：「妳備妥小外孫的物品，讓他在這住一晚吧！明天早上來接他，趕在我們十點要教排舞課前接走。」

這是小外孫第一次來我們家過夜，我既興奮又緊張，怕他太不給面子，哭鬧搞不定。趕快整理家，因為他一到，我可是分分秒秒都得盯著他，什麼事也不能做。老公在一旁嘮叨著：「我這把年紀竟輸給一個小嬰兒。你真是有求必應，把他們寵壞了。」

小外孫來我們家，興奮地滿地爬來爬去，這邊拍拍、那邊打打，什麼東西都要放進嘴裡試試味道，女兒趁他不注意時，趕快回家。還好小外孫被周遭的物品吸引住，玩得很開心。我上哪他就爬到哪，我到廚房用調理機，打他要吃的食物，沒想到他竟哭起來，往廚房門外爬，爬沒兩步又折回，可能他想「爬出去就沒有婆婆了。」看他進退兩難哭泣的模樣，我趕緊去抱他，給他看那調理機，並倒出食物來餵他。我一隻手餵他，另一隻手拿著手機錄影，並傳給女兒看，讓她放心。

一天裡要給小外孫準備兩次副食品、水果餐、泡奶，總共加起來要餵上五六次，還好我預先煮好了兩道菜，都沒有加調味料，女兒要求把孩子五花大綁在他的餐桌椅上，帶上冰冷的橡皮圍兜，他不喜歡被束縛，像一隻小蠻牛，使盡掙脫扣環，並拿出唯一法寶「哭叫」，我只好一隻手抱住他，另一隻手餵他，女兒說：這不行，要養成規矩。我只好慢慢解說教導，告訴他坐在餐桌椅上吃更好吃，他居然被我說動了。因為我給他的都是自己做的、新鮮原汁原味的食物，和現成的嬰兒食品相比，他吃得可開心了。

小外孫有時要我抱他，一放手就哭叫，抱在手裡很難做事，他會亂動亂抓東西，我只好叫老公幫忙。我又吼又叫，打電話全不管用，老公鎖在房間裡帶上耳機，怡然自得自唱自舞，忽然我神力上身左手抱小外孫，右手拿著泡好的奶，把他抱到房間睡覺。

一把他放到床上，他立刻哭叫著坐起來要我抱，我怎麼都壓不住，只好讓他坐著把奶喝完了。房間已調到適合睡覺的昏暗燈光，他也已經累到精疲力盡，邊哭泣邊揉眼睛，就是不肯乖乖躺下。我靈機一動，就像他平時一樣敲打玩具，果然他被我吸引住，停止哭泣，於是我小聲持續敲打，果然他打瞌睡了，「好像和尚敲木魚，有安定作用。」我想把他放在床上，他緊緊地摟著我不肯放手，我只好摟著他陪睡，看他睡在我懷裡如此安詳，如此需要我，我也舒服睡去。直到老公來看我倆，把我們吵醒，我叫老公也來跟我們一起睡吧。祖孫三人睡得好香甜，一覺到天亮。