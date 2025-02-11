丈夫東尼年輕時的銀行同事巴頓，日前帶著女友羅貝卡來訪，東尼非常期待和巴頓一起打十八洞的高爾夫球，我就力邀羅貝卡一起去亞特蘭大（Atlanta）的希臘慶典（Greek Festival）跳舞。

對於男人而言，同事十年、分開三十年後，最能把人拉在一起就是找活動增進感情。東尼十一歲開始喜歡打高爾夫球，退休後更是每周出城一次和高中同學打球；巴頓則是柏克萊大學的高爾夫球校隊，一洞只要兩桿就進洞，和職業選手水準接近。兩個男人興致勃勃地去打球了，我們兩個女人也開開心心地相約去參加希臘慶典。

在跳舞的空檔，羅貝卡告訴我，去年五月她發現子宮頸癌，在醫院動手術把子宮拿掉了。因為動了子宮頸癌手術，所以巴頓邀請她搬入他家一起居住，這樣方便就近照顧，而且前年巴頓生日時，還曾向羅貝卡求婚。

羅貝卡是墨西哥 裔，十八歲時移民美國，後來和也是墨西哥裔的美國公民一起同居幾十年，還生了三個女兒。兩人曾經一起建造房子，但最終她空手離開兩人一起蓋的愛巢。

我問羅貝卡，為什麼她要空手離開？是文化使然，還是其他原因？她沒說，但說了這次癌症 手術的費用龐大，她無力支付，是加州的低收入政策幫她付清醫院帳單。

我還問了羅貝卡，一輩子沒結過婚，卻生了三個女兒的她，是否接受了男友的求婚？她點頭，但卻說結婚時，她會主動簽下拋棄繼承的合約。巴頓是猶太裔，家裡是開影劇公司非常有錢，他大學讀金融投資，而他退休後仍然幫家裡做投資規畫，顯見他的財力很雄厚。

羅貝卡和巴頓兩人因跳舞一見鍾情，他們已經約會了六年，但兩人之前並沒有住在一起，因為羅貝卡要幫忙女兒照顧兩個外孫。還有也許是一輩子沒結過婚的羅貝卡，對婚姻仍有疑懼，不是那麼容易做決定，要不是癌症手術後需要別人照顧，她肯定還是要按照墨西哥的習俗繼續照顧外孫，而不願與男友共居。

巴頓曾有過一次婚姻，他在女兒五歲時離異，後來陸續有幾個女友，但不知道是否家裡太富裕，考慮到財產分配，一直沒有再婚。巴頓和羅貝卡兩人感情濃厚，巴頓看羅貝卡時的眼光充滿著柔情，談話之間常是圍繞著羅貝卡的話題。

我分析結婚這事給羅貝卡聽，我說：「羅貝卡妳已五十六歲了，巴頓六十五歲，很快地妳就要步入老年社群。妳離婚後存款應該不多，而妳的主要工作是照顧老人，那不是高收入。因此，婚姻對妳有好無壞，老年人最怕窮，因為貧窮和健康太差幾乎是雙胞胎。」聽到我如此分析，羅貝卡非常認同。

接著我還分析了社安基金的誘因：「再說，巴頓現在屬於聯邦醫療保險 （Medical），若你們結婚一年以後，妳也可因為他而擁有聯邦醫療保險，這對妳的健康有極大的便利和保障。單就這一點，就值得妳和他攜手踏入婚姻。當然，最重要的前提是你們相愛，又那麼談得來，這是很難得的緣分。」

最後，羅貝卡誠心地對我說：「謝謝妳，沒想到讀老年研究所，可以提供如此有利的資訊給朋友。」