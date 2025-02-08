相較於義大利 人的風趣幽默，德國 人顯然嚴謹許多，有時甚至還帶著幾分冷酷；先生由於工作上的需要，多年來行走於兩國，少有停歇的時候；我也經常隨著他往返，對兩地的風土人情多有接觸，不久前的一次德國深度之旅，更讓我對這個國家有了新的體認。

這是一個在花樹環繞中的溫泉小鎮，旅館就坐落在公園裡，距離老街只有幾步之遙；我們每日清晨即起，迎著朝陽，漫步於公園及老街，享受在紐約時少有的清靜。

有一天當我們走在街上時，有個學生裝扮的年輕人，從側旁逐步向先生逼近，因為不知道他意欲何為，我們出於防衛本能，很自然地後退閃躲，但見他高高地伸出左掌，原來他只是想和先生來個舉手擊掌（High Five）。先生的反應倒也十分快速，立即伸出右手和他互擊一掌，之後兩人相視大笑，居然都樂不可支；我在一旁看得有些傻了，好一名可愛的陌生人。

在德國，我們經常即興跳上駛近的公車 ，任由公車駛向不知名的遠方，也因而深入走進了許多田野山莊，是我們在行旅中的一大樂事；而這次細心的先生在每輛公車上，都看到了新貼的告示：「查無票者，將受罰六十歐元。」

我們這幾天來上下公車無數次，從未遇到有人查票，我有幾次想主動出示自己的車票，都被司機先生微笑地拒絕了，他說常看見我們在街上走動，而這裡是一個路不拾遺、夜不閉戶的小鎮，他相信我們一定買了車票，所以就不必再看了。幾句簡單的言語，頃刻間令我動容，心中滿是被尊重的感覺。

站在熱鬧的法蘭克福街頭站牌下，我們久等公車而不至，心裡正在納悶時，迎面走來一名挺拔的中年人，以他德國腔的英語問我們是否在等公車？隨即語帶和善地解釋，看看我們等的這個站牌上，車號前帶有個「N」字，這表示此號車只於夜間行駛；接著他又不厭其煩地比手畫腳，努力地想告訴我們何處才是正確的候車站；我們忙不迭的再三謝過他，慶幸自己又遇到了好心的德國人。

回想起在法蘭克福那大如迷宮的火車總站，我們也曾由穿著顯眼制服的站務員，一路引領著前往該去的月台；更早之前的那位DB（Deutsche Bahn，德意志國鐵）售票女士，又是何等有耐心地協助我們，以優惠價取得最合適的車票；不容否認，他們每一個人都足以驕傲地大聲說：「這裡是德國。」

是的，這裡是德國，是個令我欽羨的國家，是個令我恆久願意再來的國家。