我剛移民 來到洛杉磯 爾灣（Irvine）時，發現有一個很奇特的現象，在我們住的房子周邊，晚上小樹旁和公路上經常有狼、狗等動物自由自在地走著。爸爸說那都是野生動物，沒有人會去傷害牠們，人人都有與大自然和諧相處的一顆愛心。

於是一顆愛心讓我想起當年在中國深圳新沙小學讀書時，老師要我們當一個有愛心的好孩子，並要求我們閱讀「愛的教育」這本書。到了小學六年級時，學校把「愛的教育」當成全校學生的必讀書，這本書是義大利 作家亞米契斯（Edmondo De Amicis）寫的故事。我閱讀之後，被書中四年級學生安利柯身邊的許多故事給感動了。從書中我讀懂了什麼是愛，要用愛心養成一個人正直與善良的高尚品德。

老師還規定我們每人要寫一篇讀後感，我不知道要寫什麼感想？只好寫了一篇六百多字的作文「書改變了我」，這是我親身經歷的一件小事，沒想到作文在全年級獲得了最優，在讀書大會上得到老師的讚揚。回到家後，爸媽高興極了，把我那用方格紙寫的作文草稿，拍照留作紀念。

「書改變了我」一文，我是這樣寫的。我最近喜歡看「愛的教育」這本書，我在讀三年級時就看了，現在六年級已經是必讀書，我開心極了。這本書教會了我如何去關心、幫助和愛別人。我小時候很小氣，自己喜歡的東西總是不與別人分享，雖然現在還是有那麼一點點，但至少很多東西都願意與別人分享了。

記得四年級的有一天，剛放學時，我看見在學校馬路邊前的地上，正坐著一個小女孩，她守著打開的文具盒傷心地哭著，地上散落著幾支鉛筆。我蹲下來問她：「同學，妳怎麼了？別坐在地上，很髒的。」我邊說邊把她扶起來，她繼續委屈地哭著說：「嗚嗚……剛剛兩個大哥哥從我旁邊跑來，把我撞倒在地，我摔了一跤……嗚嗚……還把我的文具盒摔壞了。」

我心痛地問她：「沒事吧？摔到哪兒了？讓我看看。」小女孩沒說話，只是把腳抬起來讓我看傷口。我又驚訝又難過地說：「天啊！這摔得不輕，都充血了，外面一圈還是紫色的。」我說完後就看看手表，繼續說：「趁時間還早，離學校又不遠，我現在扶妳去醫務室包紮一下。」我邊說邊扶住她的手。她用感激的目光看著我，並說：「謝謝妳，姐姐。」我說：「不用客氣。」

到了學校醫務室，我和小妹妹各自坐在椅子上，看著校醫耐心地幫小妹妹消毒、塗藥，再用繃帶和棉花包紮好，小妹妹向校醫道謝後和我一起走了。我們一路上開心地聊天，突然我又想起了一件事，我說：「對了，我昨天剛買了兩支新的自動鉛筆，我還沒用呢，送給妳。」

小妹妹看到新筆後，很驚喜地說：「哇！好漂亮，我好喜歡，謝謝姐姐。」我說：「現在舒服了嗎？」她說：「舒服多了。」到了要分別的路口，我們互相道別就走了。看了「愛的教育」這本書，我不僅不會小氣，還學會了幫助別人。