那是一間新建的房屋，位於美國西北的溫哥華城（Vancouver），房子四周環繞著濃密的深林，在南邊有二十英畝從未開發的區域，院子時常出現野鹿、野兔以及小野狼。

他們的紐芬蘭犬（Newfoundland）常常守在後院玻璃門前，斜眼看著小動物奔跑，一點也沒有要去捕捉的意思，只是懶懶地躺在地板上，像是在欣賞一幕幕的大自然短劇。

冬天的雪掛滿了松枝，清晨時分，整個院子像是被一層藍霧般的紗幔罩住，呈現出一個夢幻般的寧靜世界。然而，這一切只是短暫的美麗，一場突如其來的颶風 打破了這片寧靜的土地，夜晚屋外狂風怒吼、風雪交加，突然間，幾聲巨大的轟鳴畫破了夜空，接著停電了，屋裡只剩下昏暗不明和彼此急促的心跳聲。

一陣敲門聲在此刻驟然響起，把艾瑪和先生嚇了一跳。門外站著一個全副武裝的警官，手電筒的光亮畫破夜幕，他是隔壁的鄰居，剛剛執行完任務回家。警官關切地詢問：「我看到有樹倒了，過來看看你們沒事吧？」先生苦笑著回應：「沒事，謝謝你的關心。幸好屋頂還沒塌。」

門外是無邊的黑暗，寒風夾雜著冰冷的雪花撲面而來，冷意像尖銳的針刺透衣物。天亮後，屋外景象令人震驚，六棵參天大樹橫七豎八地倒在房子周圍，幸運的是，沒有一棵砸中房屋。院子裡覆蓋著白雪和滿地斷裂的枝葉，像被一場戰役襲擊過一樣。風終於停了，車道已被倒下的樹木阻擋住，他們只能靠家裡的存糧度日。

家中沒有電，寒冷像一個無孔不入的侵略者，逼得人無處可逃。艾瑪裹著厚厚的毯子，但仍覺得冷意從脖子、手腕和腳踝的縫隙中鑽進來。

她用現有的煤氣罐煮了一壺咖啡 ，又烘烤了一些小酥餅，希望能為他們的困境增添些許暖意。

她站在廚房裡煮咖啡時，地板冷得像冰封的湖面，即使穿著兩層毛襪，也能感覺到那種直戳腳心的寒冷。熱騰騰的咖啡勉強溫暖了胃，但驅散不掉體內深處的寒意。沙發上的艾瑪蜷縮成一團，她的鼻尖和耳朵已經微微發麻，連呼出來的氣息也變得微涼。

紐芬蘭犬悄無聲息地來到艾瑪的腳邊，牠那笨拙的兩百磅身軀貼近她，狗毛像一層厚厚的毯子，帶來了天然的溫暖和舒適。牠憨厚的大腦袋和一雙悲傷的眼睛，透著一種安慰人心的溫柔，紐芬蘭犬低垂著耳朵，像做錯事一樣伏在艾瑪腳邊。

艾瑪伸手輕輕揉了揉牠冰涼的耳朵，掌心傳來的狗毛觸感，卻是蓬鬆的暖意，紐芬蘭犬發出一聲享受般的低鳴，將身體靠得更緊。

她索性從沙發上滑下來，抱住了狗，將臉埋進牠柔軟的身軀裡，然後紐芬蘭犬緩緩地將頭靠在她肩膀上，發出一聲低沉而安心的嗚咽，像是在安撫她的不安。那一刻，狗熊般的身軀變成了一個巨大的暖箱，她能夠感受到牠平穩的呼吸和溫暖的身體。

她閉上眼，享受著這種深切的安寧和暖意，此時先生也走了過來，抱住了狗，他們一家人就這樣緊緊地依偎在一起。在那個寒冷又漫長的停電夜晚，這隻紐芬蘭犬成為了他們的港灣，在沒有暖氣、沒有供電的那三天，牠的陪伴成為了回憶中最溫暖、最療癒的一幕。