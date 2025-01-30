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山火無情，人間有情

魯秋琴

南加州（Southern California）一直是我嚮往的地方，不僅人文薈萃，各種活動十分熱絡。女兒在選擇學校時，一眼就相中了加州大學（University of California），只因為明星湯姆漢克斯（Tom Hankes）正在校園中拍戲；相形之下，北加州顯得冷清，比較理性些。

在龍年之尾，南加州山火蔓延民宅，估計造成一千三百五十億美元的經濟總損失，是美國史上災損最嚴重的火災事故，數年前我親身經歷的北加州佛利蒙（Fremont）山火湧上心頭。一九九八年九月，有一天下午忽然颳起焚風，不知是誰無心丟了菸蒂，竟然引起陣陣火光，總以為那只是一場意外，沒想到星星之火延燒了一周，火舌探入民宅，幾乎要撲向社區。

濃煙密布，遮去了滿園秋色，雖然隔著馬路，山徑上的尤加利樹逐一被火苗侵襲，疲憊不堪的消防員拖著水管，拚了命去追趕，但總是落後一步。傍晚時分，手機突然傳來警訊：「請收拾簡單行李，準備撤離，你只有三十分鐘時間。」

公路上估計早已塞滿疏散的車子，我立即傳簡訊通知外子，盡量待在公司不用趕回家。整理了重要的文件以及身分證，催促兒女們上車後，在啓動之前，決定再回屋裡瀏覽一眼。

念及一切都將化為灰燼，頓時百感交集，取了幾本牆角的相簿，企圖留下一些回憶；一轉身，只見女兒和兒子也跟著走進各自房間做最後的搶救。戀戀不捨之際，手機又響起警訊：「最後十分鐘，請盡快疏散。」窗外樹脂四濺，火光逐漸逼近，匆匆上了車，載走了失落的心情。

駛出社區時才發現，馬路兩旁站滿圍觀的人群和車輛，大街小巷擠得水洩不通。我只好漫無目的地向北方駛去，終於遠離了濃煙，卻仍然不知何去何從？

正巧接到女兒同學的電話，邀請我們抄小路去她家，儘管認識不及半個月，那位熱心的家長竟然慷慨地打開了門，笑吟吟地遞上熱湯和麵包，溫飽我們的身心。在主人的安排下，女兒和同學聊著天，兒子在一旁專心看書，我們總算找到了臨時歇腳的地方。

掛念著毫無音訊的外子，心情忐忑不安，將近半夜時接到電話，他在回家的途中路過一家餐廳，老闆正在提供免費的三明治和茶水，還請他進去休息。得知外子也有了暫時落腳處，我鬆了一口氣。

次日警報解除，回到家中，只見半邊山林已燒成焦土，山邊的馬廄也未能倖免，火勢居然在到達山坡上的警長家前被控制住，大夥相互傳說：「山火懂法律，不敢越界襲警。」實際上是消防人員提早砍去尤加利樹，防火牆終於奏效，儘管空汙十分嚴重，庭院依然靜好。

這次在南加州掀起了翻天覆地的災情，火苗所及，無一倖免，尋常人家畢生的積蓄、億萬身家的社會名流別墅瞬間都化為焦土，彷彿經歷了一場慘烈的戰爭。相較於這次的野火，一九九八年的那場社區山火只是小巫見大巫，但是離家疏散的驚惶失措卻是歷史重演。

災難終將過去，但是那些撫平創傷的情義卻永不褪色，時隔多年，儘管心有餘悸，我依然不能忘懷那些熱心的人們及時伸出援手，安撫了惶惑的心，將人間的溫暖轉化成力量，但願南加州能盡快恢復昔日榮景。

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