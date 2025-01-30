日前洛杉磯 （Los Angeles）山火 燒不停，當局至少撤離十八萬人，據天氣預測媒體業者AccuWeather估計，這場毀滅性的山火造成超過一千三百五十億美元的經濟總損失，承保損失可能超過兩百億美元，為美國史上災損最嚴重的火災事故。

山火肆虐期間，我詢問兩位住在洛杉磯幾十年的人，得知山火並未危及他們的住家，但一名老同事說他家附近的空氣汙染指數已嚴重超標；另一個老友則嚴重抱怨政府的政策失誤。

突然想起中國唐代詩人白居易寫的兩句詩：「野火燒不盡，春風吹又生。」我知道詩人是在描述大自然的生生不息。但此刻的我，卻悲觀地聯想到洛杉磯經年不斷的野火，焚燒的是樹林和房屋，這是對環境災難性地破壞。

在號稱經濟最發達的加州 ，這片美麗、氣候宜人的遼闊肥沃土地，真的只能年復一年地被野火肆虐，卻束手無策嗎？這是我身為一個住在北加州的人，最近常思考的問題。

中國人有一句話「人定勝天」，但人怎麼可能勝天呢？如果可以，海嘯、地震、火山爆發等天災，為何不能制止？但是正如我那位洛杉磯老同學抱怨，至少應該可以從政策上找到預防之道，例如相關部門應該事先做準備，讓所有救火栓保證有水；提前做防火帶，不要為了保護原生態環境，連容易引起火災的枯枝落葉也不清理，而忽視可能引起火災隱患等。

我希望加州執政當局做決策時，可參考中庸之道，政策不能過激，不要為了環保理念，而不顧人民的生命與財產。以此次山火為例，原政策目的是為了減少碳排放，結果一場山火所產生的碳排放，竟是平常工業生產的幾十倍，我認為執政當局在推行其他政策，例如性別、環保和種族政策亦然，都應考慮周全以減少民怨。