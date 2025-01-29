記得小時候，台灣有明通製藥於一九五○年代生產純植物萃取的「愛兒菜」蛔蟲藥，品牌商標是兩個可愛小孩，看了立刻想起小時候服用此成藥打蟲的往事。虎標萬金油的商標則是一隻老虎，也讓我想起常拿萬金油來鎮嘔止頭痛，這些品牌商標常能喚起兒時的回憶，歷久彌新。

到了美國，我常見到的品牌商標包括法國米其林（Michelin）輪胎公司等，當大眾目睹Michelin的吉祥物Bibendum，產生的印象就是堅固性和可靠性；麵糰公司Pillsbury的麵糰男孩，他的笑容讓人看了覺得溫暖；電池Duracell以及Energizer廣告中的跳躍兔子，讓人看了想起持久性和可靠性。此外，溫馨和藹的麥當勞 （McDonald's ）叔叔，他的小丑造型扮相為許多人帶來歡樂，這可能也是麥當勞受到普遍歡迎的重要原因之一。

推出討人喜歡的商標固然重要，但是吸引人的廣告、產品優良，加上溫馨的客服才能長期維持企業的正面形象。綠色Gecko壁虎是美國保險 公司GEICO的代表吉祥物，這個保險公司最主要是承保交通工具包括汽車、船等，其他如房子和珠寶等，也是其業務範圍。

記得四十五年前我初到美國，需要尋找汽車保險，電視上GEICO猛打廣告，標榜公司原本專門替有優良駕駛紀錄的政府雇員保險。由於顧客肇事紀錄低，導致公司業績優良，進一步又推廣到一般優良駕駛，因此在一九八二年時，GEICO變成我的第一個汽車保險公司。

壁虎吉祥物在二○○五年左右首次出現在GEICO廣告中，由於造型頗為可愛，確實吸引很多顧客加入GEICO保險。二○二三年GEICO利潤業績下降，為了調整經營費用，據報導，GEICO公司不得不削減廣告費用。雖然如此，該公司因為享有不錯的客服評價，所以仍舊是第三大汽車保險公司。

Domino's Pizza則是相反的例子，該企業所設計的吉祥物The Noid有相當不錯的歡迎度，但是由於大眾經常批評產品品質低劣，以至於現在很多人看到該吉祥物，就會聯想到品質不怎樣的披薩。

我的感想是企業設計出成功的品牌商標，固然是推出商品重要的第一步，然而好的開始只是成功的一半，能夠提供優良的產品或客服良好才是最重要的因素，再加上若能推出能引起大眾共鳴的廣告，更能長期擁有市占率。