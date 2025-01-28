猶他州 普若佛市（Provo）是一座寧靜小城，城裡有楊百翰大學（Brigham Young University），校園南邊山坡下有一家披薩店，店裡烤的披薩餅鬆軟新鮮，口味極佳，我最愛的是菠蘿火腿腸，每次吃完都心滿意足。除了滿足口腹之欲，這裡也是我和朋友排解思鄉之情的世外桃源，那時我們剛到美國留學，難免會感到孤獨。

我的朋友名叫伊戈爾，二十歲出頭，是個從俄羅斯 來的大男孩。我們讀同系，都是外國人，又選了相同的課，自然成了夥伴，課餘閒暇會結伴活動。伊戈爾一眼看去，就讓人想到電影中風 度翩翩的俄羅斯貴公子，他個子不高，但結實挺拔，有一張如大理石雕像般俊美的臉，皮膚白皙光潔、淺黃色頭髮、藍色眼睛、鼻梁高挺、嘴唇薄薄的，下巴上有個小酒窩。

伊戈爾說話帶著濃厚的東歐口音，因為文化差異和語言障礙，跟人聊天時免不了聽錯，或說錯話而鬧笑話，但他卻從不怯場，喜歡跟人說話，說話時派頭十足。

第一次去披薩店是在寒假，那時候很多同學都回家或外出旅遊了，我和伊戈爾留在學校。

有一天傍晚，伊戈爾問我晚上要做什麼？我說肚子餓了要去吃飯，他說：「山下有一家很好吃的披薩店，我們去那裡吃披薩好了。」我欣然同意，便一起走去。

遠遠地就看到門口有一個大招牌，披薩店的外觀是石牆紅瓦，拱形玻璃窗口透出橘色的光。走進店裡，映入眼簾的也是樸實無華的磚牆，頗有復古風。服務員微笑著招呼我們坐下，然後幫我們點好菜，我們坐在那裡等披薩烤好。

伊戈爾問我：「你們中國現在也有披薩店嗎？」我說：「有啊！現在美國快餐在許多國家都有開分店，但價格不菲，你們呢？」伊戈爾說：「我們也一樣，他們生意好，大家都喜歡吃。我們以前也是物資缺乏，生活單調，現在這些舶來品非常有市場，衝擊著傳統飲食和文化。」

我接著說：「這是全球化的大趨勢吧！」說到這裡，我們不由得相視一笑，因為我們當時正好在上國際關係的課，討論過全球化的議題。伊戈爾突然興奮地說：「是啊！也許哪一天我就飛去中國吃你們的餃子。」我學他說：「我也要去吃你們的大列包。」他舉起水杯跟我的杯子碰了一下，並說：「好的，就這麼說定了。」

那天我吃到了我認為是世上最美味的披薩，我們也聊了很多，聊到世界各國的風俗和世界的未來，很晚才回家。以後我們時常去這家披薩店用餐，慢慢地適應了在異國他鄉的生活。一年後我們畢業了，我留在美國繼續攻讀博士，伊戈爾回俄羅斯繼承家業，後來我們就失去聯繫了。

一轉眼過了十多年，我早就畢業，在美國公司工作。有一天突然收到一封郵件，一看發件人的名字竟然是伊戈爾。當時我真不敢相信自己的眼睛，過了這麼久他突然出現，真是恍如隔世。我看了他的信，得知他已是一名大律師。

原來伊戈爾回國後，又讀了法學院準備從政，現在儼然是俄羅斯的上流精英。我想起我們在披薩店裡說的話，想起我們說要去品嘗彼此國家的傳統食物。這麼多年過去了，我們不再是二十多歲、來去如風的青年，世界也大不相同了，不知道何時才可以實現願望。