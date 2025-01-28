我們家住在新澤西州 （New Jersey）中部，從普林斯頓朝東開二十分鐘就可到達的小鎮。平常採購生活用品都是在附近十分鐘車程的一家超市，這家超市營業已有半世紀之久，超市裡的貨物種類齊全、應有盡有，而且擺設整齊，走道寬敞。

超市的生意興隆，服務周到，人情味也濃。我們一直是這家超市的忠實顧客，每周至少光顧一次，多則三、四次，在超市裡外，我時常遇見溫馨的場面。

那天如往常一樣，我推著滿載物品的購物車，去找人少的櫃台排隊，排在我前面的是一名六十餘歲的女士，她已經把全部物品都放到櫃台上。她的前面是一個老先生，看他的模樣應該有九十歲了，他頭戴一頂黑色毛線帽，衣著隨意，他把每件算過帳的物品塞進自帶的帆布袋中，再把帆布袋放入購物車，他的動作很遲緩，雙手輕微顫抖，把裝滿物品的帆布袋堆得歪歪斜斜的。

這時排在我前面的女士對他說：「我可以幫你嗎？」也不等他回話，就俐落地把六個帆布袋整齊地疊放在購物車裡，再對老先生說：「這樣還行嗎？」老先生向她道謝後刷卡離開。

一個星期日下午的豔陽天，先生和我走進超市，先生習慣坐在靠大門的長條木椅上，等我採購完後再來接他。這時已有兩個老人坐著，他們見我們在找座位，就各往兩邊挪出一個空位，並對我們笑笑，我謝過他們，就讓先生轉身準備坐下。

這時先生左邊的老先生伸出手扶住他，嘴裡說著：「不急，慢慢來。」我迭迭稱謝。等我採購完畢，回到先生身邊時，左邊已換了另外一名老人，我和他點頭打招呼，預備扶先生起來，這位老先生竟然站起來扶著我先生，助他一臂之力，還頻頻叮嚀：「動作要慢。」老人們自然的友愛表現，溫暖我的心。

還有一次我推車離開時，聽到超市服務台的擴音器傳出有位顧客行動不便，需要請人幫忙把購物車推到停車處。話音剛落，就見一名年輕人邁著大步過來瞭解情況，原來是一名老婦人採買的物品甚多，推不動購物車了。於是年輕人就推著購物車與老婦人慢慢走出大門，我正好走在他們的後面，聽這名年輕人和老婦人閒話家常，兩人說說笑笑，年輕人還要老婦人挽著他的手臂，互動就像是祖孫。

記得那是個陰天，我正在把購妥的貨物一袋袋地放進後車箱，見一名員工把裝滿物品的購物車，推到網購預付的專用停車位；那是在上網預購後，超市員工會代為採購，然後把購物車推到停車場顧客的汽車旁，如此省去顧客購物的時間。

話說那員工把購物車停在一輛汽車的後面，且確認無誤後就匆匆地回超市了。那駕駛員的車門打開了，出來一名綁著馬尾、留著大把鬍鬚的中年人，他一手持著拐杖，一手扶著車身，單腳跳著走到車後打開車蓋，準備把購物車裡的物品搬進後車箱。這時旁邊快步走來一名年輕人，他二話不說，快速地把一袋袋物品放入後車箱，然後對車主點點頭，就把空的購物車推去超市，這位年輕人的善舉讓我看了好感動。

以上的溫馨場面，都是在去年歲末遇見的，想來在其他的日子裡，人們互動時依然時時有愛，處處都有溫情。