一晃又是一年，去年初回台灣過春節 ，感觸頗深。台北市區的大街小巷，人來人往，許多人都戴著口罩 ，穿越十字路口就像一群鴨子過江，擦肩而過。走在濛濛細雨中，盼望著回家的情緒愈來愈高昂，近鄉情怯已不足以形容當時的心情了。

小年夜去逛通化街市場，現場擠得水洩不通，這是家庭主婦採購的大日子。大袋小袋的青菜、鮮果、肉類，雙手提得滿滿的，小販的叫賣摻雜著討價還價的喧譁聲，時不時聽見「新年快樂」，好不熱鬧，過年的氣氛好濃。妻子和我也擠在購物的人群中，嘗嘗過年人擠人的滋味。

除舊布新是過農曆春節的習俗之一，小時候在家鄉，除夕前一天也是大掃除日，全家人動員，把門窗擦得一麈不染，家中裡裡外外，都被打掃得乾乾淨淨；糖果、餅乾、水果、零食擺滿一桌，準備新年迎賓。然而回台北的那幾天，卻沒有看到左鄰右舍在清掃屋子，問問鄰居小朋友，都搖頭說不知道有大掃除的風俗。

大年夜全家人去大姊家團圓，一桌豐盛的菜餚，令人垂涎欲滴，大夥圍坐一桌有說有笑，追憶過往的事情。然而爸媽都不在了，似乎少了些什麼，少了熟悉的聲音，缺了慣有的笑容，沒有人叫我的小名了，年夜飯不再是從前的團圓飯了。

除夕夜聽不到炮竹聲，街頭巷尾安靜地有點不尋常。守歲完，邁出大姊家，一輛計程車緩緩地駛來，我們鑽進車子，留下空無一人的大街。

大年初一時，街上的商家都暫停營業，冷冷清清，很少有鄰居上門拜年，街頭沒有舞獅舞龍，計程車依然滿街都是。記得小時候，年初一大家都起早拜年，穿上前一晚就準備好的新衣，開心互道恭喜，好不熱鬧。四十多年沒有回家過年了，過年的氣氛愈來愈淡，想家的思緒卻與日俱增，特別是記憶中孩童時代的家。

爸媽健在的時候，對家似乎沒有特別珍惜，認為那是理所當然的事，如今才深深地感受家的意義和可貴。爸媽走了，家的溫暖和凝聚力似乎也逐漸淡了，兄弟姊妹們各自忙著自己的生活，除了逢年過節，平常聚在一起的機會也不多。望著桌上泛黃的老照片，爸媽和藹可親的燦爛笑容，是什麼都無法取代的，從前過年的歡樂日子，只有從記憶中去尋找了。