去年九月中，我們從舊金山灣區（Bay Area）開車到加拿大溫哥華（Vancouver），去拜訪一個忘年老友，兩天的車程說長不長，說短也不短，幸好路上初秋景色十分宜人，不至於感到無聊。俄勒岡州 （Oregon）雖不如加州 富有，卻有蒼天鬱林，自然景觀獨樹一幟，瀕臨太平洋的小鎮景色尤其美麗。

去的時候沿著五號州際公路往北開，第一天晚上住在科蒂奇園林（Cottage Grove），這是一個不大不小的城鎮，是俄勒岡大學的所在地。當天是星期六，原本一百多美元的旅店住宿費，因為大學有美式足球 賽，一下子變成將近四百美元，只是為了睡個覺要付那麼多錢，實在捨不得，但是也沒辦法，幸好當地餐廳相當好，又正好有喜歡的樂團演奏，算是小禍小福同受同享。

溫哥華華人不少，市容乾淨整潔，有大小水域環繞，風景優美。跟老友敘舊的時間匆匆即過，兩天後我們便回頭往南。這次不再走高速公路，而是過了西雅圖後，便沿著俄勒岡濱海公路往南開。

在前往濱海城（Seaside）旅店途中，不知從哪裡竄出一團黑物打中車子左邊的保險 桿，衝擊力不大，我們就繼續前進，直到車子在旅店停下來，車子開始嗶嗶叫個不停，才發現左前方的攝影鏡頭不見了。雖然車子可以開，但是一停下來便叫個不停，讓人心神不寧。

當天住的旅店濱臨小河，正好住宿費有令人驚喜的價格，我們的房間是兩套房、雙陽台，在陽台上俯瞰清靜的小河心曠神怡，消減了不少車子微恙帶來的不安，又是個禍福同行之日。

回到家後，當然是盡快修車，修車廠要求先照相，送給保險公司估價後才願意處理，原因是新的攝影鏡頭換上後，軟體需要重新調整，小小的攝影鏡頭可能要花費三千美元。保險公司估價後通知我們，扣掉五百元的自付款，保險公司只願意付一千兩百元，匯款當天就到，倒是挺有效率的。

拿著保險單去修車廠，那天正好老闆坐鎮，他説或許可以小心地拿開保險桿，再看狀況，只要別動控制器就不需要調整軟體，結果打開後發現攝影鏡頭還在，只是被打到旁邊而已，放回原位後一切安好，我們也鬆了一口氣。

當天馬上通知保險公司，結果保險公司居然説按照規定，這一千兩百美元是我們的，公司不會收回，聽了又是一頭霧水。這個無心的小禍，卻換來上千元的大福，眞不知道怎麼消化這個驚奇？

生活似乎禍福交叉換位，兩相容也兩難當，生命或許就是如此，惱人也迷人，如一盅雅俗揉合的佳釀，既然禍福都可以同框，人生大概無須太執著吧！