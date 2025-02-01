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意外的收穫

志堅

我家廚房的水龍頭老舊，有點漏水，是時候該更新了。我住在洛杉磯市（Los Angels）的公寓大樓（Condominium），更換水龍頭會牽涉全棟公寓供水系統，比一般獨立屋複雜，在換廚房水龍頭前，必須關閉總開關，如此會影響上下樓的住戶。

由於公寓老舊，總開關已有鏽蝕的狀況，一不小心弄壞必須大修，費用不低，還有可能面對法律責任，尤其在洛杉磯對業主和住戶的權益有法律保障，更不能掉以輕心。剛好管理處正聘用一家水龍頭修理公司做年度檢查，我找他們換水龍頭，對方當然欣然接受。

在美國加州，水電工程屬於服務業，有個潛規則，如果請他們上門估價，接受與否要付事前議定的最低費用，如果接受估價，費用便會成為工錢的一部分。這間公司的最低費用是一百五十美元，算是合理，當下就預約好日期和時間。

預約的日子到了，公司派來一個精壯、穿制服的技工，我在美國生活多年，學會怎樣打交道，發覺非常中用，一來表示敬重對方，二來可能獲得較佳的服務。我首先報以歡迎的微笑，然後說：「你知道我們這些超過四十年的公寓大樓，隨時都有換水龍頭的需要，如果你們能提供高品質的服務，我會介紹給其他人，你可能會有接不完的的生意。」

他立即對我報以領悟的微笑，他問道：「你們社區有多少住戶？」我回答：「至少有三百多戶。」他這一詢問，肯定我的話起了作用。

到達廚房後，他迅速開始工作，很快就把廚房的水龍頭安裝妥當，我們立刻付費並給他一些小費，同時答應會向鄰居推薦。他再三致謝，並說公司會給我們一個月的保證，如果發現有漏水，他們會立即免費上門維修。

沒想到幾天後，我們真的發現有輕微漏水，於是打電話知會，公司立即派原來的技工前來修理，我同樣親自下樓迎接，對他敬重有加。由於有上次的好感，在行走途中他突然問我：「你們有兒女嗎？」我回答：「只有一個兒子，他早就沒有同住，我們的一切生活都靠自己。」接著他說：「我們墨西哥人，子女都很願意和父母同住，我們很重視大家庭，還有日常生活的彼此援助。」聽完後，大家會心微笑，像認識多年的朋友。

抵達廚房後，他細心地檢查，發現並非新水龍頭和相連水管漏水，而是廚房洗碗盤與櫃台的接縫處漏水，他潑水證明給我們看，這不是保證的範圍，而是一項新的維修工作。他說根據公司規定，要收取一百五十美元的最低修理費，我們只能接受，他隨即展開工作，很仔細地把接縫處用白膠封好，再三測試，確保不再漏水。

此時內子拿出支票簿準備付費，略有感情的技工突然對我們說：「算了吧！你們已經花費不少，負擔不輕，我心有不忍，這份小工作讓我免費為你們服務吧！」想不到，我和技工之間單憑一些簡單的打交道，讓我們意外地省了一筆維修費用。

洛杉磯 加州 支票

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