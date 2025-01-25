農曆新年即將來臨，教會的Judy姐妹日前準備好筆墨紙張，讓大家在主日聚會後，自己動手寫春聯，寫好後再把春聯帶回家。

拿毛筆寫字，我從小學一年級開始，就有填寫紅字帖的功課。記得帖上的字是「上大人，孔乙己，化三千，七十士。」據說這是孔老夫子寫給父親的家書，被翻譯成：「父親大人在上，您的第二個兒子，我收了三千個學生，只有七十個教導成功。」當然這是題外話。

我在小學、中學和大學的作文課，都必須用毛筆書寫，但從大二開始，便拜別了筆墨紙硯，半世紀之久都沒擁有過，更遑論動手書寫。

幾年前，我開始到離家四十五英里的灣區密爾比達老人中心 （Milpitas Senior Center）學國畫上課，知道畫完後要落款簽名，才又重新學寫書法。我覺得自己的簽名還不錯，因為有一次老師評改功課時，看到差勁的作品，笑著對大家說：「嘉清這張畫，最好的是她的簽名。」

言歸正傳，我一輩子都沒有寫過春聯，既然有機會，反正是自己帶回家的，不管怎樣都要寫一次。以為反正就是拿筆寫大一點的字而已，誰知道，因為從來沒有試過站起來彎腰用吊筆來寫字，寫了兩個字，手就有點發抖，這才發現其中的難處，於是原來的爛字就更別提了。

好不容易寫完了一張，覺得嘗試過了，也是開心的事，字雖然不漂亮，但祝福祈禱的意境，仍感到很滿足。

我自己寫的半邊春聯是「主恩常沐福滿門」，帶回家掛在書房門上，敝帚自珍一番，小確幸也。