日前趁著周末，開車來到西雅圖（Seattle）唐人街花店，一年一度的春節 已近了，按慣例購置富貴竹、大紅橘子等裝飾品，準備回家布置迎接農曆新年。

正在看花賞花時，長住唐人街的夏老先生與夏老太太也走進花店，老先生爽朗地說：「去年生肖龍年，唐人街大年初一舉辦文藝大巡遊，今年蛇年又稱小龍年，記得到時候來我家天台觀看大巡遊。」 我樂呵呵地說：「一定會去老先生的小樓房觀賞大巡遊。」

老先生的小樓房在唐人街，總共有三層，原先是他老父親購置的物業。他的三個子女大學畢業後，先後赴紐約（New York）、 芝加哥（Chicago）、舊金山（San Francisco）工作和生活，幾個子女都保有中華傳統思想，念著近身照顧父母親，要求兩老搬往同住，但對於兩老來說，哪能輕易捨得離開目前的住居。

當地政府接受華人 建議，早年唐人街大街小巷都已設置中文路牌，即便不懂英文或不會說英語的人，也不用擔心迷路。在海外，敬香拜祖宗、給兒孫包紅包等傳統過年習俗，仍然被許多華人保存下來。

唐人街寸土寸金，小樓房的一、二樓出租他人，一樓經營雜貨店，二樓用於公司辦公場所，三樓南角留作家庭圖書室，膚色各異的人士先在圖書室讀書，接著登上天台或讀書品評，或遠望萬家燈火，大年初一更可在天台觀看文藝大巡遊。

多年來，唐人街大年初一都會舉辦文藝大巡遊，少不了老先生和老太太的身影，但終究上了年紀，兩老不適合再去現場湊熱鬧，只能在天台看大巡遊。

前幾年受到新冠疫情影響，文藝大巡遊不得不中斷，去年生肖龍年恢復舉辦文藝活動，我與多位朋友接受老先生邀約，再到天台上觀看。

大年初一，天氣不錯，看上空飄過的雲朵繽紛，一陣陣清風由僅隔幾條街道的華盛頓湖畔吹來，一棵棵栽種在街道兩邊的樹木葉片紛揚，使人內心悠然舒爽。由唐人街華人社團籌資沿著大街小巷張燈結彩，呈現了華人社會過春節的氛圍。很可惜不允許燃放炮竹，要不然鞭炮聲有可能貫穿整個夜晚。

午間開始，唐人街區五彩旗幟招展，鑼鼓激昂清亮，滿溢興高采烈的氣氛。由年輕人舞弄的幾頭醒獅走在最前面，動作靈活；一群愛好中國武術者，有年高身體硬朗者和翩翩風度少年，還有華裔 、非裔、西裔和白人，時不時停留一下耍弄刀劍拳腳。

本城幾十個膚色各異的少女，她們裝扮成古典天仙美女，婀娜多姿，吸引許多人的目光；眾多幼童手裡各自提著紅色小燈籠，喜形於色地跟隨在一條三十米長的彩龍後面。

過一會兒，老先生小樓房下街頭敲打的鑼鼓聲更歡樂了，幾頭醒獅在小樓房門前起舞賀喜，一個華裔小伙子兩手攥住一根塗金色的棍子，學著孫悟空有模有樣地做動作。一群小鳥由遠而近飛過來，停在小樓房附近不遠的一棵樹上，在枝葉之間跳躍啁啾，算是給文藝大巡遊增添了一些色彩吧！

過不久，小樓房下的醒獅離開了，喧天鑼鼓聲轉至另一條街道，站在天台的夏老先生和夏老太太臉上堆滿笑意，老先生笑吟吟地說：「喜見龍騰虎躍開心過春節，再看蛇年萬象更新歡樂年，歡迎朋友們觀賞文藝大巡遊。」眾人歡悅無限，齊聲說：「新年快樂，萬事勝意。」