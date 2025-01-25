新年一過完，美國同事們都感嘆節日結束了，又該回歸日常生活。我們中國人則不然，傳統習俗上，農曆剛進入臘月，正是準備繼續慶賀春節 的時候，從臘月二十三送灶神、除夕夜守歲過年、初五迎財神，一直要到正月十五元宵鬧花燈，春節才算落幕。

不過現在每到春節時，大家都會感慨生活愈來愈好，年味卻愈來愈淡。想想從小到大，從家鄉到國外，好像確實如此，但也不盡然。

小時候的年味是濃郁的，進入臘月時，媽媽總會安排我去姥姥家送各種生鮮，然後再拿回來各種熟食。那個年代我父母工作的單位，一到過年就會發一些糧油肉蛋，父母是雙職工，懶得處理也弄不好，於是我就負責把這些原料都送回姥姥家。

姥爺以前當過廚師，一到年關就大展身手，滷豬肉、炸帶魚、蒸饅頭、做油糕，還有炸丸子熬豬皮凍。他在廚房一忙就是一整天，一邊做一邊投餵年幼的我。我總是吃得飽飽的，晚上再把這些美味熟食帶回家。

一來一往路途頗遠，可是手裡拿了好吃的東西，嘴裡回味著好吃的味道，覺得還是美差一件。等到過年時，親朋好友共聚一堂，一家一菜輪流獻寶，姥爺的滷豬肉、二姨的涼拌菜、三姨的過油肉、四姨的糖醋魚、我們家的大燴菜，大家忙著品嘗點評，再給白饃點紅點、包餃子 放硬幣，一家人邊吃邊聊，邊聊邊笑，肚子吃飽的同時，熱鬧的氣氛也達到了高潮。

到了一九九○年代初，我上中學的時候，大家不再像以前一樣，只有在過年才能吃一頓豐盛大餐，平時也可以吃大魚大肉，年味一下子就淡了很多。我記得先是姥爺再也不大張旗鼓做各種吃食了，都改為從熟食店買現成的，過年聚餐也不搞一家一道菜了，早早就把各種外賣分裝盛盤好，大家隨來隨吃，就像流水席一樣。

等到我離開家鄉上了大學，回家過年更像例行公事，大家乾脆在飯店訂一桌宴席，坐下來就吃，吃完就走，敷衍潦草地走一遍流程，完全失去了過年的儀式感。

後來我來了美國，一轉眼就是二十年，上學、畢業、搬家、工作，中間生了兩個小娃，這讓我重新有了過年的感覺。每年歲末臘月時，我就動手採辦年貨，在牆上掛日曆和燈籠，門上貼福字和對聯，桌上擺臘梅和水仙，這些全部列在我的購物清單上。

等到春節當天，讓小朋友們穿上從中國寄來的唐裝，到學校展示我們中國人的節日。通常我還要在這天當志工，去課堂裡講一下傳統的春節習俗，再給小朋友們一人派發一個紅包，裡面放糖果或者金幣巧克力。

晚上回家的重頭戲自然是全家人一起吃年夜飯，菜色有年年有「魚」、五「腐」臨門、青菜發財、「雞」祥如意等料理，各種吉利話配著一道道菜餚說完，大家才開始動筷子。酒足飯飽後，還得端上一盤餃子，儘管包的水餃東倒西歪、不忍直視，吃到肚子裡卻是一樣美味。

然後接下來的一、兩周裡，挨家挨戶和朋友聚會、喝酒聊天，大家互相拜年。等到正月十五元宵時，舊金山 中國城有新春遊行，自然不能錯過，人山人海裡擠一圈，聽鑼鼓震天響，看舞龍飛天，再給孩子們買一些小鞭炮，晚上回來到後院放一放，在炮竹聲中辭舊歲，春風送暖又一年。

這樣看來，我移民到美國有了孩子以後，又重新找回一些春節年味，那種認認真真準備過年的感覺，就是我以為的年味吧！