老友查理的兒子媳婦，以及兩個孫子一家四口住在洛杉磯 （Los Angles）二十多年，這些年來他們與住在舊金山灣區（Bay Area）的父母，經常互相往返兩地探望。每逢節日或生日等特別日子，查理與從亞利桑納州鳳凰城（Phoenix）趕來的親家夫婦，一定雙雙對對到齊共度。

然而兒子家因沒有足夠房間可同時接待雙方父母，只好由兩家父母輪流住在附近的旅館，實屬不便。

經過多年的尋覓，查理的兒子決定遷居到較大住屋，終於在洛杉磯風景如畫的寶馬山花園（Pacific Palisades）社區買下夢想屋，遷入前又改裝房子內部，去年六月完工並順利遷入新宅。

當時查理夫婦與親家都前往新宅歡慶，去年他們也在那裡共度感恩節及聖誕節，並欣喜迎接新年到來。誰也沒料到新年第一周，洛杉磯就遇上野火肆虐，在強烈的聖塔安娜焚風（Santa Ana winds）推動下，火勢快速擴散，查理兒子的住處首當其衝是重災區。

查理孫子就讀的學校在火勢初起時，便由校方帶領學生疏散撒離，兒子夫婦正在上班，聽說後火速抵達安頓學童之處，將兩兒接走，隨即發現大火來勢洶洶，他們的住處區域已被封鎖不能進入了。

他們只好聯絡住在鄰城的表姐，先找到暫時安身之處，心急如焚地等待房子存亡的消息。表姐家也因大火而斷電，雖有諸多不便，然而患難之時只求平安，大家都心存感激。

查理夫婦每日在電話中與兒子媳婦通訊息，幾天後得知兒子的房子已燒成灰燼，婆媳倆在電話中情緒崩潰，隔著電話相對落淚無語。查理見狀心如刀割，卻又愛莫能助，就算立刻開四百哩路的車去洛杉磯，也是困難重重，災區交通已經混亂又堵塞，他們去了也幫不了什麼忙，只會徒增麻煩。

夫婦倆每日如坐針氈等待兒子媳婦的電話報告現況，不幸中的大幸是由於加州 近年受野火災害頻繁，許多保險 公司逐漸停止為高風險地區的保戶提供保單，導致不少居民只得轉向州政府的「公平計畫（Fair Plans）」，但該方案能涵蓋的理賠範圍有限，得知他們兒子在兩星期前由於被State Farm保險公司拒保火險後，幸好得以加入Fair Plans，在這恐慌的局面下，能受保就算幸運了。

接下來兒子媳婦快速尋找出租屋，以暫時安頓兩個孩子的生活及學業，因為學校也都燒成灰燼了，不知校區將如何安置無校可歸的衆多學生。所選的居處還要考慮他們夫婦上班的距離等因素，他們的焦慮與日俱增。

這場大火燒毀了一萬兩千多幢房子，租屋市場一時供不應求。查理兒子夫婦好不容易找到了離公司一個半小時車程的租屋，談妥了高價，不到兩小時後，屋主來電說有人出兩倍的價錢，因此他們決定租給出高價的房客，令他們傷心又無奈。

老友夫婦只想如何幫助兒子，可是卻連寄物品都被警告許多區域受到交通管制，郵件包裹堆積如山，無法如期送達。查理夫婦對於他們自己到了晚年，還要面對如此不堪的茫然，不勝唏噓。