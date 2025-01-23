一九五○年代，我的童年是在台灣新竹市度過，正值台灣處於物資匱乏的克難時期。我小時候從未看過牙醫，那時少有的牙醫診所是專為成人拔蛀牙，或為老人裝假牙，從來沒有聽說過矯正牙齒這門行業。等到一九七○年代，我來到美國加州 （California）後，才知道有專業的牙齒矯正醫師及診所。

女兒在六歲換牙時期，有一天她說門牙鬆動了，當時我的弟弟正好在場，他對女兒說我們姊弟小時候的乳牙，若非自動脫落就是由媽媽拔出來，以免長出重疊、扭曲或歪斜的恆齒。

接著他又開玩笑說，我們的媽媽會把鬆動的乳牙，以棉線纏綁在牙根後，將線頭的另一端綁在房門的手旋鈕上，瞬間用力將門關上，牙齒就毫不費力地拔出來了，當場把女兒嚇得掩嘴哇哇大叫，大家都笑彎了腰，我趕忙安撫女兒說：「別聽妳舅舅胡扯，外婆可沒有那麼狠心魯莽。」

我的母親是事事自己動手的萬事通，她深怕我們長出參差不齊的恆齒，因此每在我們的乳牙鬆動時，她就開始注意，有時動搖的乳牙會在恆齒剛冒出來時就自動鬆落，但是遇到鬆動卻頑固不肯脫落的乳牙，母親便不時以她的手指觸摸，並來回輕輕地搖動著；她估計何時應該可以拔掉，到時便以棉線纒繞那顆鬆動的牙齒，用力地向上拉兩下，乳牙就輕而易舉地拔出來了。

當年我們沒有像現在小孩所相信的，將脫落的乳牙埋在枕頭下，興奮地等待睡覺時牙仙子會造訪，並留下意外賞錢。

小時候母親告訴我們，若要新牙長得正，就要中規中矩地站在我們家的日式房屋後院，在那木造的房子與地面之間，正經八百地立正站好，然後用力地把拔下來的小乳牙，往漆黑的深處丟進去，丟得愈遠愈開心。

為了有一口好看的恆齒，年幼的我們對母親所言都信以為真，不敢怠慢且毫不猶豫地一一照辦。我自己當了媽媽後，沒有母親的膽識動手拔乳牙，因此我的兩兒女乳牙不是動搖成熟後自動脫落，就是由牙醫拔出，他們都在十來歲時，經過幾年的矯正牙齒，才換來一口整齊的牙齒。

記得多年前的有一天，我與幾個同事閒談，曾提及每個人的子女換牙及矯正牙齒的心得。當我說到母親為我們姊弟拔乳牙的經驗後，有兩個洋同事異口同聲地詢問：「妳媽媽是牙醫嗎？」我說：「她雖然沒有牙醫的執照，卻是我們家的拔乳牙師傅。」