搬到北加州 灣區（Bay area）二十餘年，數年前疫情嚴重期間常聽到詐騙事件層出不窮，因為聽說有人曾接到銀行打來的電話，沒講幾句話，事後存款就被盜領，所以我一直提醒自己銀行打來的電話不要接。不過事到臨頭，一時太大意，還是上當了。

那是一個星期二下午，電話鈴聲響起，我看了一下Caller ID顯示是某家信用合作社（Credit union），因為牢記不要接起銀行打來的電話，所以沒去理會。

第二天下午電話鈴聲又響起，還是同一家銀行打來的，我問家中老爺：「銀行打來的電話要不要接？會不會真的有事通知我們？」等到第三通電話打來時，老爺接了，對方說我們的簽帳卡（Debit Card）好像被盜用了，想跟我們確認一下，老爺馬上把話筒遞給我，因為那張卡片只有我在使用。

電話那頭的女生很客氣地和我聊一下，說有幾筆交易看似很可疑，先說是在菲律賓刷卡消費，我說我沒有去那裡啊！又說還有一個在外州消費，我說那不是我，接著她就開始問我個人資料。因為我是二十多年的客戶，很信任這家銀行，所以我照實回答，接著她說為了幫我解決問題，她請下一個專家來和我討論。

事後回想這些都是套路，好像在幫你，其實是慢慢把人引入陷阱。這名男子自稱會幫我解決問題，把錢拿回來。他說有五筆交易看起來有問題，但他幫我擋住了其中三筆；同樣地，他也向我要個資，我又傻傻地說出來，外子在一旁警告我怎麼這樣，我還反駁說對方是在幫助我們。

此時的我像似中邪了，對方問什麼，我就一五一十地告訴他，其間我也懷疑過對方是否是詐騙集團，但都被對方巧妙地辯解。這名自稱Jason的騙子，好心地說因為我們的遭遇，所以他要幫我們把每張信用卡 加Life-Lock防盜軟體，不收取費用，要我把每張信用卡號碼念給他，而我如同被催眠般，私毫沒有警覺心。

後來他又要我的支票 帳戶資料，一直要我等待，千萬不要掛電話，後來我才知道其實這時他已開始在操作轉帳，因為在境外，過了好幾天才顯示出來。

因為對方說是從我銀行的防盜中心打電話來，第二天我想銀行就在住家附近，不妨去問問看。進去銀行後，我問說有沒有這個人，銀行說沒有，建議我和分行經理談一下。我說對方剛開始只問社安號碼最後四個數字，聊了幾句話，又問我前五個號碼，經理馬上問我：「是不是九個號碼全給了？」此時我才驚覺自己上當了。

經理建議我立刻關掉銀行帳戶，取消所有的信用卡，並請三家信用調查局中心做信用凍結（Security Freeze），我逐一照辦，每天跑銀行去查帳戶存額。

過兩天，我又去銀行，少了兩筆帳將近有五千美元，就是那天Jason動了手腳，轉帳到沙烏地阿拉伯了。我說這兩筆款項未經本人同意轉出，填寫了申訴表格（Claim form），銀行接受調查；過了兩星期後，銀行來信說調查需要九十天，錢先入帳，靜待結果。過了十幾天，銀行又來信說調查完畢，事主沒有損失，至此，結束我的受騙經歷。

在此奉勸大家「防人之心不可無」，不要輕易相信不認識的人，尤其陌生電話更不要隨便接聽。