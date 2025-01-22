小時候我家住在嘉義市區文化路附近，有一家名叫「好味道」的小吃店，食客經常絡繹不絕。那時父親常帶我們去吃小籠包與餛飩麵，一口咬下小籠包，熱騰騰的湯汁會在口中四溢，味道非常鮮美，餛飩麵也相當好吃。

後來我念國二時，爸爸服務的公司因經營不善倒閉，他換工作到北部，全家便搬到台北。那時父母都在工作，每天放學回家路過小吃攤時，我總會吃一碗陽春麵，還記得清湯內飄著一些麵條、豆芽菜與青蔥等，大概是因為肚子餓，總覺得特別美味，有時我也會買些水煎包果腹。

上大學以後，校區附近有一家麵店，是現擀的手切麵條，店裡的炸醬麵與蛋肉乾拌麵等非常可口，經常高朋滿座。

大二時，有一次我去好友家住，她帶我去她家附近的餐飲店吃蝦仁餛飩麵，店家在肉餡中加了切碎的蝦仁，然後在煮好的湯麵內灑上紫菜與榨菜絲，非常鮮美。

大學畢業後，我隨丈夫赴北卡 羅來納大學教堂山分校求學，當時有一名友人教我們擀麵與擀水餃皮，之後我經常嘗試做蛋肉乾拌麵，作法是先將打好的蛋液倒入鍋中，攪拌成碎塊盛出，再將白菜（Napa）或美國高麗菜（Cabbage）切碎炒熟。然後再與碎蛋塊在鍋中炒勻，加入鹽、醬油、香油與些許的水攪拌混合，與煮好的麵條拌勻，即可食用。

另外，我也會在家自己包餛飩，肉餡中有雞絞肉、切碎的蝦仁與碎蔥，再拌入醬油與香油。包好餛飩後，在湯碗中放入已調味好的高湯，再置入煮好的餛飩，灑上香油、蔥花、榨菜與紫菜絲即可享用。

另將多餘的餛飩置於盤中，灑上些許麵粉，以保鮮膜覆蓋其上，放入冰箱中冷藏，等四到五小時後取出，盤底朝下，置於水龍頭底下沖水，便可取下餛飩，然後放入塑膠袋中，再灑上些許麵粉放進冰箱冷藏，要吃時取出煮熟。平日或半夜熬夜時，隨時有一碗香氣四溢的餛飩湯可享用，令人垂涎三尺。