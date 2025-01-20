日前住在洛杉磯（Los Angeles）野火區的小兒子文軒，倉皇地開車趕往最南邊的聖地牙哥 （San Diego）去避難。因爲早些時候，我的大姊就殷勤地打電話給文軒，催促他趕快離開火勢越來越逼近的公寓，到她位在聖地牙哥的住家居住，因為相較之下，聖地牙哥比較安全。

文軒當時馬上連夜開了三小時的車，去到大阿姨的家，大阿姨早就準備了滿桌豐盛的食物和舒適的房間迎接他。在這個大火猖狂、漫天塵埃的災難時刻，有個至親展開溫暖的雙臂，這真是雪中送炭，珍貴無比。

大姊長我十歲，母親生我的時候同時也生病，因此沒有奶水，那是沒有奶粉的時代，據說大姊在清晨五、六點上學之前，就得背著襁褓中的我，頂著寒風走過大片泥濘土路，到偏僻的親戚家去喝另一名阿姨的奶水。小小年紀的大姊，難免會抱怨，但是當母親騙她如果她不那麼做，就要將我送給別人家，從此她便任勞任怨地背著我走遠路長達一年，她小心翼翼地照顧我，惟恐失去我這個妹妹。

長大後的大姊，出落得花容月貌，清澈烏黑的大眼睛，白皙晶瑩的皮膚再加上修長適中的身材，她是當年中學的校花。小時候我懵懂無知，和她走在街上，總為許多路人頻頻投過來的眼光深感不解。

當年大姊為了協助父親做生意，因而錯過考大學的機會，沒能上大學是她一生最大的遺憾。其實大姊天生靈巧聰慧，幫父親把生意做得紅紅火火，替家裡賺了很多錢。每當晚上生意打烊後，她會帶我去夜市麵攤，吃一碗熱騰騰的肉羹麵外加貢丸湯，一邊還教會我雞兔同籠、龜兔賽跑等數學難題。

後來姊夫在照相館櫥窗看到大姊的玉照後，竟然一見鍾情，從此千方百計追求大姊長達數年，最後皇天不負苦心人，姊夫終於如願抱得美人歸。婚後大姊依然非常愛護兩個妹妹，連她自己坐月子時，也會叫我們一起去分享麻油雞、豬肝、鱸魚等補品。當我北上念大學時，也常常到她家去打牙祭，她更喜歡帶我去買衣服。

後來他們全家移民美國經營汽車旅館，大姊以她過人的生意頭腦，當一九八○年代美國經濟蕭條，大半的汽車旅館都倒閉或是被銀行收回，她勇敢地和銀行談判協調，並且加入了連鎖店經營，他們經營的汽車旅館是當時在同行中少數生存下來，而且從此蒸蒸日上。

二○○七年加州 橙縣及聖地牙哥大火肆虐，大姊和姊夫開放他們的汽車旅館，免費供遭逢災難的同鄉入住。

後來我和小妹也相繼來美國定居，大姊大方地分享她的財富，她為教鋼琴的小妹，買下昂貴的演奏型大鋼琴；得知我耳朵不靈，馬上掏錢強迫我去買助聽器，當我和先生還是窮學生時，她來探望生產的我，見到我們拮据的生活，便留下了一張巨額的支票。

大姊雖然事業成功，但為人卻極為低調，而且為善不欲人知。看到我報導一名捐腎的緬甸 人，大姊主動拿錢讓我送給他；得知一名罹患腦癌的師母，雖然大姊和她從未見過面，她也毫不猶豫地慷慨解囊。

去年夏天，姊夫久病過世，辦完喪事後，我在大姊家陪伴八十歲的她長達一個月。我和她一起上佛堂做法事，提醒她如何看食物標籤，要謹慎地照顧自己的糖尿病。此外，我們還半夜起來為上百朵盛開的曇花拍照，姊妹倆還一起泡腳做健美操，這期間我看到她雖悲傷但仍很堅強，有不捨卻沒有陷入孤苦。後來大姊逐漸恢復正常的生活步調，她又加入社團報名郵輪之旅，重拾往日的自信和熱情。

小兒子得知我用心陪伴大阿姨後，很感動地告訴我，以後如果哥哥遇到重大的傷痛變故，他也要學習我的作法，去陪伴他的兄長。其實小兒子不知道的是，在海外生活將近四十年，大姊對我和小妹無微不至的照顧和精神上的支持，她寬厚仁慈的為人處事讓我們佩服，她就是我們在海外的母親，最好的人生榜樣。