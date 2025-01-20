有一天，我在北卡 夏洛特市（Charlotte）北邊一家美國超市閒逛，突然看到一罐芝麻醬，透明的玻璃瓶裡裝著淺黃色的濃稠醬料，上面浮著一層亮晶晶的油，我便忍不住伸手拿了一瓶，隔著玻璃似乎就能聞到香氣。

腦海中馬上想到小時候最愛的芝麻醬白糖蘸饅頭，那一刻，心就融化了，淚水差點流了下來，當下便決定買一瓶，同時買了一袋麵包，家裡還有蜂蜜，想想雖然不是白糖，但比白糖應該更健康一些，就決定不買白糖了。

回家後，我迫不及待地忙了起來，把久未使用的小烤麵包機找出來，擦洗乾凈後插上電，放進兩片麵包，不一會兒就烤到香氣四溢，隨著「噔」的一聲，麵包片彈了起來。於是我擰開芝麻醬的瓶子，小心地把芝麻醬均勻地抹在麵包上，然後又打開蜂蜜罐，讓那黏稠的蜂蜜流淌到另一片麵包上，麵包又香又熱，再配上芝麻醬的香氣與蜂蜜的甜香一起享用。

我小心地把兩片麵包合在一起，慢慢放到嘴邊，焦脆的麵包、芝麻醬的香醇和蜂蜜的甜蜜占滿味蕾，那一刻的滿足與幸福，是無法用語言描述的。

往後的日子，我每天都要吃一次烤麵包配芝麻醬和蜂蜜，一袋麵包很快就吃完了，但芝麻醬還剩很多，於是我又買了兩袋全麥麵包，這樣一天接一天地吃，從未覺得厭倦。

後來我總算把芝麻醬吃完了，但麵包還有剩，所以我又去買了一瓶芝麻醬回來。這樣周而復始食用，我不想終結這個循環，因為小時候對芝麻醬白糖蘸饅頭的熱愛，留下了太多的美好的回憶，我猜或許早已是刻在基因中的喜愛。