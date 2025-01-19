阿林的菜園很大，因為不用農藥，所以長了不少蟲子，鄰家的母雞知道後，就每天來幫阿林捉蟲，還給阿林下蛋。這一天，母雞使勁地用後爪扒著泥土找蟲子，扒開的泥土露出山藥的頭，阿林瞥見後咧嘴笑了。他趕緊拿來一把小鋤，小心翼翼地一鋤一鋤挖，竟然挖出一棵七磅重的山藥。

馬里蘭州 （State of Maryland）的秋冬季節是挖山藥好時機，世上的山藥有很多種，阿林種的是鐵棍山藥，硬而細長猶如鐵棍，她家鄉的叫法是雨槽山藥，這種山藥口感粉糯，富含黏液蛋白、澱粉、維生素及多種礦物質，具有藥用價值，是山藥中備受人們喜愛的一種。

山藥顧名思義是山中之藥，「本草綱目」稱其「補虛損，益脾胃」，在「神農本草經」中位列上品，「久服耳目聰明，輕身不饑延年」。民間一向看重山藥，農諺就有「秋來無雨，山藥苗細」及「夏雨暴，山藥飽」。阿林老家的農民在種山藥前，會選定日子舉行祭土儀式，祈求山藥豐收。

阿林告訴我，挖山藥就像尋寶，山藥藤蔓纏繞，挖開泥土後，才露出細長的白色根塊，尤其是鐵棍山藥表皮較薄，根部較深，一碰就會受傷，所以挖掘時除了要有耐心，還要細心。為了保證整個山藥不受損傷，必須挖出又深又長的溝，當見到又長又直的山藥，就像是見到了寶貝，挖掘山藥最合適的工具是小鋤或手鏟，不能用鐵鏟和鐵鍬。

阿林又告訴我，山藥會作弄人，它會使人手癢，因為山藥表皮含有豐富的皂苷，會讓皮膚刺癢，所以挖山藥時要戴上手套。

我問阿林：「你挖山藥很講究，吃山藥也很有經驗吧？我只會煮山藥粥，或蒸來吃。」阿林數著手指說：「挖到了山藥，我常用來煲湯，與雞肉、牛肉或排骨一起燉煮。孫子喜歡吃山藥煎餅，我就將山藥磨成泥，與雞蛋 和麵粉混合煎成薄餅；孫女喜歡吃山藥沙拉，我就將山藥蒸熟後切成小塊，與水果、蔬菜一起拌成沙拉；老公喜歡吃拔絲山藥，我就將山藥切條後油炸再用糖漿炒至拔絲。」

阿林還說：「兒子喜歡吃涼拌山藥，我就先將山藥切片焯火，與香菜、醋、辣椒油一起涼拌；兒媳喜歡吃山藥奶昔，我就將山藥與牛奶 一起打成奶昔，加入蜂蜜調味。遇上全家出門旅遊，我就將蒸熟的山藥搗成泥，與米飯拌勻後做成飯糰，很容易攜帶。」

我又問阿林：「山藥能生吃嗎？」她說：「日本山藥能直接生吃，切成細絲後，配上醬油、生雞蛋等一起拌食。」