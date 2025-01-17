筆者嘗試高空跳傘的照片。（圖／作者益湘人提供）

五十多年前，我任職於紐約市 的電力公司，當時就曾經詢問周邊的同事，是否有人願意與我結伴一同去高空跳傘？得到的回答不是「你瘋了」，就是「我還想多活幾年」。而在中國朋友圈內，更是連問都不必問，以免自討沒趣，此事一耽擱，半個世紀就過去了。

直至前年，在我過了七十九歲生日後，私下常想在八十歲之前，總要做一點不尋常的事當成紀念。突然想到何不趁自己手腳還能動、體能尚好時，了卻自己多年的跳傘宿願。

接下來我又要開始物色「敢死隊」了，哪知有一天不經意順口問了坐在身旁的好友，問她是否願意和我一起去跳傘？沒想到她竟然爽快地答應，我還以為自己聽錯了，因為她是一個連摩天輪都不敢坐的人，經我再三確定後，才知她不是在哄我。

這事要打鐵趁熱，以免夜長夢多，最後我們選定一家在紐約市附近，位於長島 雪梨鎮（Shirly）的跳傘公司，此後幾天，我就忙著看氣象選日子和上網預約時間。

跳傘日選在七月中旬一個天朗氣清的日子，此前，跳傘公司先將相關資料連同教學影片，透過網路傳給我，讓我們在家可先行熟讀。到了跳傘當日，一大早就去報到，然後每人收費二百五十元，加上攝影費一百二十元，確定體重後就去簽免責聲明同意書，然後帶去著裝和等飛機。坐在碩大的停機棚內，心情是興奮和激動多於恐懼。

不久後便與一起帶跳的教官步行登機，飛機緩緩盤旋升空，飛到一定的高度後，教官再度確認安全帶都已繫妥，再度提示要點後就一躍而下。未開傘前的最初三十秒，是刻意讓人體會一下自由落體的快感，當時只覺得風聲很大，因戴了風鏡，所以長島的海岸線和廣袤的大西洋盡收眼底，這和坐在飛機裡看風景的感受不同，這才是真正的裸視。

隨後教官告知要拉開主傘了，一陣晃動後，隨之而來的是一種風平浪靜的感覺，大地好像一切都靜止了，往下看只見自己雙腳吊在半空中，覺得自己在虛空中悠蕩。

隨後教官做了一些不同的動作，讓我感受左右旋轉和前後擺盪的感覺，每當轉換某種動作時，我就會覺得全身安全帶都在緊勒住我。落地時的感覺非常平順輕柔，就是用溜滑梯的角度由教官先著陸，我只要把雙腿屈膝略抬高一點，即可安全落地，可以說是毫無衝擊感就已經坐在地上，而我唯一要做的就是站起身來拍掉身上的雜草。

抬首仰望二、三分鐘前，我才縱身一躍而下的藍天白雲，只覺得歲月一片靜好。