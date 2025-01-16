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以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

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綠指大媽

川鳴

我們老年中心有一些喜歡種瓜果蔬菜的人，但稱得上「綠手指」的人只有劉媽。她是江蘇徐州人，從小在農村長大，精通翻耕土地的種植瓜果技術，了解不同農作的種植節氣、施肥和輪作換土，同時為瓜果添加酸鹼適中的肥料，噴灑農藥捉蟲防鳥害，開花結果養活了自己和全家。

她把這種繁重農活看成無比的快樂，蹲在地上仔細觀看幼苗的出土，當碧綠的樹葉掛滿了晨露，內心感到十分幸福。她後來結婚後與丈夫搬到城裡，除了在外工作，到了家裡就會開荒種地，澆水施肥捉蟲是經常要付出的勞動，看到瓜果梨桃掛滿枝頭，豐收的喜悅讓城市生活不再煩悶無聊。

劉媽後來移居德州休士頓（Houston），跟隨先期到美國打拚的女兒生活。幾年下來，女兒和女婿買了一套獨棟樓房，擁有一個很大的院子，劉媽喜出望外，眼前未來又會是一片生機勃勃的綠色土地。

她購買了各種瓜果種子及幼苗，把在中國的農作經驗搬到美國，更是駕輕就熟，她家的果園遠近聞名，當地的美國人紛紛上門討教。

劉媽入籍後到了老年中心，不斷地以大包小包盛著自家收成的農作，分享給大家品嘗，有黃瓜、絲瓜、南瓜、大蔥、大蒜、辣椒和冬瓜等，有機產品瓜甜汁多，大家吃完後內心充滿了感激，紛紛誇獎綠指大媽真厲害。劉媽辛勤的勞動得到豐碩收獲，而後無私的饋贈，成了一種心照不宣的滿足。

劉媽家的瓜果種類豐富，隨季節更替有不同的收成，好像淡季過去喜訊又來，給人源源不斷的豐收感。老年中心的客車到了，首先看到的總是綠指大媽，她拿著大小提包，裝滿了各種新摘的果實，逢人便說：「看到大家臉上掛著笑容，我心裡總是感到熱呼呼的。」

德州 休士頓

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