歐洲調整日光節約的時間要比美國早一周，此時此刻，先生與我正巧身在義大利 米蘭（Milano），在這原本白天已漸短的深秋，再把時間倒退回去一個鐘頭，未久天色就暗得更快了。

在陽光尚未褪盡的米蘭，大街上已是一片燈火通明，歐洲是沒人在過感恩節 的，倒是在許多大城市的櫥窗中，及早就見到絢麗的聖誔節裝飾，使人在略感微寒的天氣裡，仍打從心頭升出幾許暖意。

除了有引領風潮的精品時尚區，米蘭更是義大利首屈一指的經濟中心，地下鐵（Metro）與電車（Tram）無縫接軌，大小超級市場隨處可見，給居民和遊客帶來許多生活上的方便。縱使旅館內每天在午時過後，有酒及小點心可以隨意取用，但每次我經過此地的超市，總忍不住想要進去買瓶酒，這裡所賣的葡萄酒，價格竟比普通的礦泉水還更便宜。

大教堂（Duemo）是人人都要去的朝聖之地，一旁的Galleria Vittorio Emanuele II是頂級奢華的購物中心，挑高的建築亦極盡殿堂之美，而周邊的「Luini」外食小吃人人皆知，慕名而來的人不計其數。我們每次經過該處，都看到排隊的人潮洶湧，所以只對它行注目禮，始終沒去品嘗一探究竟。

除了街頭小食，一般歐洲餐館都是中午十二點開始營業，到下午三點就閉門休息，等到晚上七點再重新開門迎客。米蘭絕大多數的餐館自然也不例外，但對於不習慣晚食的人而言，無處不在的小酒館及咖啡 屋，卻更能吸引人光顧。

雖然氣候已經逐漸轉涼，但是露天的座位仍然滿是人潮，白天用來遮陽的大傘棚，到了夜晚則懸掛著閃亮的小燈，桌邊那紅白相間的格子布上，正放著整齊的杯盤與刀叉，貼心的店家還在每張椅背上放置了毛毯，以供客人蓋在腿上取暖。

此時我們點一杯小酒或咖啡，吃片再簡單不過的Pizza，不需要花費太多，就可享受一下愜意人生。

當時的時間其實並不晚，只是天色已經完全暗了，感覺上是該回家的時候了。是的，倦鳥知返，是時候該回我們紐約的家了。