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快樂的午餐

孫伊茗

幾年前，我和弟弟從中國深圳來到美國洛杉磯（Los Angeles），在塞拉維斯塔初中（Sierra Vista Middle School）讀書時，每天免費午餐地點是在學校的操場（playground）。我曾經在其他學校讀書，那時學生都是在食堂或餐廳用餐，眼下的操場就是一個大食堂餐廳，讓我感到很新奇，也很有趣。

在教室外面的兩個操場，分為A區和B區，旁邊是美麗的草坪，操場裡擺著幾張長條和方形的餐桌，那就是露天餐廳（Open-air restaurant）。出太陽時，餐桌旁撐起一把很大的陽傘，像露營野炊一樣的景觀；如果是下雨天，學校便允許學生把午餐帶到自己喜歡的教室用餐。

午餐是兩個月換一次新菜單，菜色很豐富，有主食還有很多副食，披薩（cheese pizza）是起司（Cheese）和番茄醬混合的口味，有一種是義大利辣香腸披薩（pepperoni pizza），還有塔可餅（taco）、麵包夾牛肉腸和巧克力牛奶等。

有一些是老外愛吃的口味，我和弟弟還不太習慣，例如漢堡裡夾煎焦的雞肉排，嚼在嘴裡像一包渣；還有酸黃瓜和起司，除了有怪味的醬料，還有一股酸味。午餐還有辣炸雞和炸馬鈴薯塊、起司棒（Cheese stick）、燒烤雞肉炒飯、番茄醬肉末通心粉和各種剛榨出的果汁，口味都不錯。

老師很關心我們的營養，餐後要求我們一定要吃些水果。水果有蘋果、梨子、葡萄、番茄、橘子和桃子等，大部分都是切好的。副校長托馬斯先生（Mr. Thomas）在午餐巡查時，他說吃了水果可以變強壯，不吃水果的學生，他就會拿著一包水果硬塞進對方手裡。

校長也是美國人，他每天都會巡查午餐，知道我是新來的華人，經過我身旁時會說：「妳喜歡午餐嗎？」我連連點頭表示滿意，校長聽到後，很高興地笑了。

我們一邊用餐，有時還能一邊觀看大自然的「表演」，美妙極了。有一天，我和一個韓國、一個非洲和兩個中國朋友正在用餐，忽然發現一棟教學樓門口，正擠著一群學生在大喊大笑。我好奇地跑過去看，原來是一群海鷗在繞著屋頂盤旋。

這時候，有同學朝屋頂扔出吃剩的披薩，只見海鷗一隻接著一隻飛下來搶食。大家正高興地歡呼著，附近的小山崗的樹林裡，又飛來很多烏鴉和鸚鵡，歡聚在屋頂上鬧個不停。

正當我們開心時，只見副校長走過來，我往後退了幾步，以為他要訓斥我們，沒想到他高興地說：「哇！這太令人驚奇了。」他像個小孩子一樣，望著屋頂上的鳥群，很天真地鼓掌，快樂地跑來跑去觀賞。

午餐後，學校有各種體育活動，校長會推著一部裝滿體育用品的小車，我們只要把ID卡給他，就可以借領到橄欖球、飛鏢和排球等運動用品。

此外，還有午餐俱樂部（lunch club）的活動，有表演廳、音樂廳、迪士尼俱樂部（Disney club）、下棋和動漫等，不少老師會陪我們一起去玩。我喜歡去音樂廳彈奏古箏，很多不同國家的同學，都喜歡聽我彈奏經典的古箏曲「戰台風」和「漢宮秋月」，因為我曾經獲得中國中央音樂學院古箏九級最高級別，我的彈奏也總是迎來一片掌聲。有時候我也會去表演廳，和老外同學一起跳拉丁舞。

我很喜歡在操場上吃午餐，不僅可以和同學們分享美味的食物，還可以參加各種娛樂活動，這讓我感到很快樂。

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