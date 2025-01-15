日前星期一的早上，我剛起床來到大廳，赫然見到早起要與朋友去拉斯維加斯（Las Vegas）旅行的兒子，他緊張地對我說：「媽媽，爸爸把倉鼠殺死了。」我好氣又好笑地說：「你爸爸怎麼會將倉鼠殺死呢？絕對不可能。」

兒子接著說：「那我的倉鼠不見了，不是爸爸做的，還會有誰呢？」我斬釘截鐵地對他說：「前一晚你爸爸很早就睡覺了，而且他也不會無緣無故半夜起來，去將你的倉鼠弄死，你肯定誤會了。」但兒子不死心地追問：「那我的倉鼠去哪裡了？」我看了一下原本裝著倉鼠的紙盒子，如今卻空空如也，我也愣住了。

之前兒子做兼職的公司主管，因為家裡的倉鼠生了很多隻小倉鼠，特意帶到辦公室送給同事每人一隻，並貼心配置一個紙盒子和半杯倉鼠糧。兒子拿回來的時候異常興奮，拉著正在忙家務的我過來看，我還以為帶來什麼好東西，一看嚇了我一跳，竟然是一隻尖嘴小倉鼠，當下直嚷著叫兒子離我遠一點。

兒子還在為倉鼠說好話，並保證不會咬我，還一臉寵溺地用手輕撫倉鼠的背。我也試著認真看清楚這隻像毛球般的灰色倉鼠，牠的背後有一條長線、四個爪子及粉紅色的小尖嘴，模樣超萌又可愛。看到兒子如此喜歡，我也嘗試去接受牠，並上網查看如何飼養小倉鼠。

可是牠來到我家的第二個晚上，就突然消失了，我們猜測牠可能用利爪從紙箱裡慢慢爬出去。我們將整個屋子翻查數遍，也不斷留意是否有如黑芝麻大小的糞便出現，但是無果。

雖然暫時找不到倉鼠，但兒子還是要開啟他的旅程，他再三叮囑我們繼續尋找。在他出去玩的這幾天，我們也賣力地在家裡尋找，可惜依然杳無蹤影。到了第四天下午，當時我在上班，婆婆發信息給我說：「找到倉鼠了。」並附有一張牠蹲在塑膠桶的照片，我一看樂開懷，終於找到倉鼠了。

婆婆發現小傢伙的場面也是很逗笑，當時她去院子摘菜，不經意回頭看了一眼大門口，嚇得她差點昏過去，因為那隻小倉鼠正站在門角，婆婆忍住心中對倉鼠的恐懼，挪動腳步靠近倉鼠，並眼明手快地先拿一個桶子蓋住牠，再慢慢地將牠挪進桶子裡。

失蹤整整四天的小倉鼠終於找到了，我立即傳訊息給還在拉斯維加斯的兒子，兒子很開心，也間接洗脫了他爸爸的莫須有罪名。

本來就瘦小的小倉鼠，找回來後餓得更見可憐，當時婆婆給了牠一小撮白米也飛快吃完，也幸虧牠餓得氣力全無，否則行動不便的婆婆，肯定跟不上牠的動作，真是天意難違。

我們猜測小倉鼠是在早上趁開門時，偷偷地溜了出去，然後「人生路不熟」的牠，只能藏身在大門口左邊那一排櫃子後面，也不知道在這四天的時間，飢腸轆轆的牠如何在擔驚受怕中度過？因為每個夜晚，我家院子會有一兩隻貓來「串門」，如果不幸讓那些貓發現了這隻倉鼠，肯定會淪為貓食，幸好小倉鼠福星高照。

從拉斯維加斯旅遊回來的兒子，看著這隻同樣與他離家四天的小倉鼠喜不自禁，我對兒子說：「這是你大學畢業後收到的第一隻寵物 ，看來出逃四天的牠，還是屬於我們家的，你趕快去買一間豪宅給牠住。」我也正式將這隻可愛又調皮的倉鼠命名為QQ，小倉鼠出逃的風波，總算圓滿落幕。