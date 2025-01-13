多年前有一個朋友曾對我說：「吃飯要保持心情愉悅，交友要等春暖季節。」又說：「世上友人千萬種，交友原則無異同，關心而已。」年輕時不太明白為什麼，現在想來還真有幾分道理。

以前學校老師也經常叮嚀：「交友不求遠近，但守相容。」知音無須日夜提攜，但求心有靈犀，如果所好相同，即使僅是一個季節的友誼，照樣可以享足浪漫時光，時辰一到，天涯海角各自逍遙。

在忙碌的舊金山灣區 （San Francisco Bay Area），樂齡友誼不可能像年輕時期一樣瘋癲，隨時隨地相依，當今灣區耆齡之間的友誼大異其趣，但依然可以隨季節變化而建立友誼，只是情境與過去不同而已。炎夏的樹蔭底下一支雪花冰，冬夜長廊板凳上幾杯長生酒，照樣可以把日子塗滿色彩，把退休 的孤心野魂化成不老神仙，轟轟烈烈地過著彩虹翩翩的逍遙日子。

言歸正傳，相互提攜與守望相助是交友的最高原則，即便是一年一季也是名正言順，更是善行一樁，有此機緣我當然欣然贊同。話說我有好幾個「季節」好友，一年只照面幾回，通常是夏秋兩季，住在灣區的人，這種朋友人人都應該有，不但可以相濡以沫，還能在幫助別人之際，順便帶給自己愉悅的身心。

我的季節友人們都有個共通點，就是他們家院子一定種有我喜歡的蔬菜和水果，每年五月開始，桃子友人的電話準時響起：「趕快來啊！滿樹白桃，快撐不住了。」接到消息後，我當然立即呼朋喚友壓境而去，摘滿幾十籮筐的白桃，家裡也開始進入白桃世界。

緊接著是五、六月的蔬果上場，分別有藍莓、黃桃、紅黃李子、小黃瓜、韭菜和苦瓜，在這段期間，廚房裡的鍋碗瓢盆經常擺滿桌面，忙進忙出，招呼這些季節貴客，我們忙著料理果汁、水果冰、水果酒和水果麵包等，剩下的做果醬，多餘的蔬果則拿來醃製泡菜和醬瓜。

秋季一到，無花果、蘋果、冬瓜和南瓜陸續報到，這時節當道的料理換成冬瓜盅、南瓜米粉、南瓜派、蘋果派和蘋果餡餅等，能想得到的壓箱底功夫全部翻出來，好不好吃是另外一回事。

冬天一到，季節友人們各自尋找溫暖的窩，大家往東西南北奔去，有人去找兒女，溜到南邊避寒，不喜歡當候鳥的人，則躲在被窩裡取暖，這些季節友人們整個冬天不見蹤影也無聲無息。等到明年薔薇花開的晚春時節，他們又會拿起電話重啟友誼，我們就這樣隨著季節更替相互關心、扶持，享受這種獨樹一幟的另類友誼，誠心祝福我的季節好友，大家長命百歲。