沙泉市附近一片原野，是小鎮居民休閒的好地方。（圖／作者思遠提供）

一年四季的景色變化，令人目不暇接，春天植物復甦，滿山遍野綠油油，一場春雨之後，綠得撩人。但是秋天的景色更勝於春天，紅橙黃綠藍靛紫俱全的秋色更加撩人。

我喜歡馬里蘭州 （Maryland）珊帝泉鎮（Sandy Spring）的秋天，特別是中秋 以後，晴朗湛藍的天空，沒有一絲雲彩，無邊無際，藍得使人們不敢相信那是天空。

大地是五顏六色的秋色，在樹草縫隙中，不時出現世外桃源的村落，幾匹大馬在戲耍，一群穿著背心短褲的青少年，圍繞在大原野敏捷地奔跑；人字隊形的大雁，在藍色天空揮翅飛向遠方；在樹林和草叢裡，不時出現幾隻小鹿與兔子，這些令人陶醉的秋景結合在一起，愈加迷人。

秋色像一塊大磁石吸引著小鎮居民，有人帶著寵物 狗，也有人帶著孩子，三三兩兩的人群，絡繹不絕地出門賞景。大家紛紛拿出手機，拍出令自己滿意的照片，小孩子到草叢中摘取自己最喜歡的野花；上年紀的人，看到掩映在樹林中的村落會說：「在這樹木環繞、野花遍地的寧靜環境裡，是個養老的好地方。」

我和太太每天下午都會去林間小道漫步，看野花賞樹，十分愜意。太太是學林業的，她對各種植物都有一些瞭解，她講著，我聽著，不知不覺就走到小道的盡頭。

我對太太說：「沿著原路回去吧！」正轉身要回去時，發現向左彎有一條更窄的小道。我們懷著好奇心，沿著小道走不到五十米，豁然開朗，前面竟是一個被茂密樹林半環抱的巨大體育場，在小鎮附近有這麼大的體育場，實屬罕見。

有一場橄欖球比賽正在進行，一群女孩在草坪上跳舞，儘管已是深秋，太陽仍然炙熱。我們坐在山坡上一邊休息，一邊看橄欖球比賽，從孩子們的年齡看來，這裡可能有一所高中。

在我們坐的山坡後面有灌木叢，在地上有幾顆像大蘋果那樣的綠色果實，一顆估計有一斤重。我們從未見過，走近看仔細，樹上正懸掛著好幾顆。太太仔細觀察樹型和樹葉，也想不起來在書本上有介紹過這種樹，我們索性在地上撿了三顆果實帶回去。

後來我們沿著運動場往前走沒多遠，看見幾個大英文字「Sherwood High School」，離小鎮不遠處能有這麼一所如此具規模的高中，給小鎮增加了文化氣息。

我們回到小鎮，把叫不出名字的果實，送給認識的花店主人安．絲緹娜當裝飾品，她非常高興，接著她說幾年前曾見過這種果實，又講了果實的來歷，但我們聽不懂。回去上網查了一下，果實是只有在北美地區才有的稀有樹種「桑橙」，在深秋時會結果，球形是綠色的，表皮是密密麻麻米粒狀。把果實切開，果肉顏色好看，聞起來味道不錯，但不能吃，這也是我們賞秋的收穫之一。

把摘取來的「桑橙」果實，送給我們的小孩和朋友，他們都很驚奇地說：「這是稀罕物品，從沒見過，一定要當成紀念品好好保存。」