去年夏天，美國各地氣溫上升了很多，有許多城市都有破紀錄的高溫 ，我住在加州（California）橙縣 （Orange County）更是連續好幾周都有高溫的熱流籠罩，不止農作物損失，就是一般人家裡的花草樹木也都被曬枯了。

在盛夏的時候，我看到我家的草坪快被曬成焦黃的枯草，趕緊調整自動澆水系統時間，加強澆水的次數。我上網查看資料，建議夏天不適合在大白天澆水，因為澆到地上升起來的水蒸氣，反而會傷到草皮。

我家院子以前是隔一天澆水一次，每次澆四分鐘，但是現在草皮快枯死了，我把澆水時間設定改成每天晚上澆三次，每次四分鐘，我希望這樣可以救活奄奄一息的草皮。橙縣的水費很貴，但是草皮若是全部枯死了，再換草皮花費會更多，因此我只好忍痛砸水費救草皮。

果然真正的綠草如茵，都是用錢堆出來的，因為不惜工本地天天澆水，從六月到八月，我家的草地都是綠油油、水亮亮，而且草長得特別快，往往老墨還來不及回來割草，它又長高了。天氣一直炎熱，我一直不停地澆水，草就不停地長，院子終於變得很漂亮了。

但沒想到中秋節過後，有一天我上完課回家，看到前院到處都是翻過來的草皮，而且帶著一坨坨的泥土，院子坑坑窪窪的，像是被人故意剷過似的。我百思不解，正在那裡低頭研究時，鄰居妮可走過來說：「不得了，妳要破財了。」她告訴我，這是入夜後，浣熊（Raccoon）到院子來挖掘草皮下面的美味日本 甲蟲（Ｗhite grub）所造成的結果。

第二天，我隔壁的韓國太太也告訴我，她家後院也遭到浣熊去挖蟲了，現在我們才暸解到，浣熊已經盯上我們幾家人的院子了。因為我們這排房子對面就是一個可以騎馬的馬徑，馬徑旁是公有保留綠地，裡面各種動物都有，秋天的夜晚會傳來土狼吠月，春天會有野兔子跑過來吃鄰居的花朵，偶爾也會有笨蛇爬出來被過往的車輛輾壓死，但是我從來沒有看過浣熊出沒。

妮可說日本甲蟲是每年五月開始在草地表面下產卵孵化，甲蟲整個存活期有三個月，難怪現在九月底了，浣熊聞得到這些甲蟲在草皮底下，晚上就過來挖掘飽餐一頓。

妮可建議我可以去家得寶（Home Depot）買殺甲蟲的粉末，那可以阻止蟲卵孵化成蟲，但是現在可能太晚了，蟲子已經長成了，我只能在院子裡噴灑驅避劑（Repellent），它的味道很難聞，不止是浣熊，連路過的狗、貓和兔子都會掩鼻而去。

韓國太太說，她買了驅避劑，但是院子一澆水，味道就淡了，又無效了。後來他們家上網買了以太陽能電池發電、可以發出超聲波的行動感應驅逐燈，一組四個燈售價六十五美元，把驅逐燈放在後院中，結果只有三個晚上有效果，浣熊好像沒有過去挖蟲吃，但第四天牠們又回去挖洞了，韓國太太說他們花了一百三十美元，好像只是提供浣熊的進餐燈光秀和音樂，讓她非常沮喪。

看到他們的遭遇，於是我買了很多包驅避劑，暫時停止澆水，等土地全部乾燥後再噴殺蟲劑，我打算今年再花錢修補草地。妮可是老外，她受不了坑坑巴巴的草皮，去年的浣熊之災，讓她花了將近一萬美元去重新鋪設前院後院的草皮，我可不願意替浣熊埋單。

我計畫等到甲蟲都死光了之後，今年我再重新播草種子，以土法煉鋼的方法做新草皮，反正我有的是時間可以和浣熊抗爭到底。