二〇一五年秋天，兒子剛升上大四，他就讀於美國東部賓州大學（University of Pennsylvania），網路的進步創造出很多機會，中文小說也蓬勃發展，太太就時常在閱讀網路小說，兒子想要把網路上的中文小說翻譯成英文，算是一種文青新創。

太太挑出受歡迎的小說，做第一輪翻譯，先把中文翻成英文，兒子負責第二輪的修飾潤色，讓行文流暢順口。二〇一六年三月，他在大學畢業前，貼出了第一篇翻譯文章，網站正式開始營運，這是業餘的小型家庭副業。到了二〇二四年，八年過去了，總共翻譯了十部小說。

網站坐落於免費的谷歌 部落格平台，谷歌會在我們的網站上展示廣告，如果讀者點擊廣告，我們就會有廣告費的分潤收入，所以讀者越多，點擊廣告的機率就會越多，分潤就會增加。

中國有名的翻譯家嚴復先生，在一八九七年翻譯的「天演論」，將複雜的「物種進化論」以簡單的詞句「物競天擇，適者生存」，傳神地表達出來。嚴復強調翻譯的原則為「信、雅、達」，我們遵循著這個原則，但是網路小說比較通俗化，所以翻譯起來比較容易。

兒子研究過有關著作專利權的法律問題，我們沒有原作者的授權，在網路世界中，這種翻譯行為是屬於合法的「粉絲翻譯」，但是不能出版實體書，因為那就需要作者授權了。

行有行規，從事網路中文小說翻譯的族群，建立了一套管理系統，如果有人要翻譯一部小說，要先去查詢是否已經有人翻譯了，如果還沒有人翻譯，就可以上去登錄自己要翻譯這一部小說，以避免衝突。每翻譯完一個章節後，也要上網去登錄，並公告翻譯的進度，形成一個自律的小世界。

曾經有人剽竊抄襲我們的翻譯小說，有讀者通知我們後，我們馬上通知抄襲者所用的平台，抄襲者所有貼文立即被删除，網路世界有著嚴格紀律的潛規則。

網路讓世界變得無遠弗屆，雖然翻譯中文小說只是一個小眾事業，但讀者竟然遍布世界五大洲，有許多讀者會在網站上留言或評論。兒子喜歡電競，因此翻譯了三部關於電競的小說，很巧的是，其中的兩部小說被中國拍成了連續劇，非常賣座。在連續劇播放的那段時間，每天都有數萬人上網閱讀我們的英文翻譯版本，可見中國連續劇在世界上受歡迎的程度。

我們曾收到十幾個不同國家的讀者，請求我們授權，想將我們的英文版本，再翻譯成他們本國的語言，因為不懂中文，所以要用英文版本去翻譯成他們的語言，我們全部無條件授權，算是對推廣中華文化的小小貢獻。

兒子畢業後，在加州 山景城（Mountain View）找到工作，雖然距離住在洛杉磯 （Los Angeles）的我們近了一點，但是開車還是需要五個多小時。因為要翻譯小說，他每星期和太太視訊兩次，討論修改翻譯文章，這些視訊縮短了我們之間的距離，增加了濃郁的親子關係。

每當在小說中遇到兒子不懂的中國風俗習慣、古詩詞或是成語，太太就會仔細地解釋給兒子聽，兒子學到了更多的中華文化，增進了中文程度，這大概才是我們最大的收穫。