在拉斯維加斯大道上的墨西哥塔可夾餅店，擠滿點餐的顧客。（圖／作者志堅提供）

中國人很講究飲食，尤其對首創或特色食物都趨之若鶩。我移民美國後，幾十年來對特色食物興趣不減，若有新發現一定會設法去嘗鮮。經驗告訴我，成功的餐廳不一定要提供多樣的美食，有時只要有一道料理出色，生意就會興旺，非常受到食客歡迎。

美國加州 有一家快餐連鎖店，以開放式廚房標榜鮮製的漢堡和炸薯條，不冷藏和沒有添加防腐劑，非常吸引人，受歡迎的程度幾十年不變。同樣成功地採用開放式廚房、標榜新鮮料理的經營模式，還有一家著名的台灣小籠包餐館，餐館在顯眼之處展示製作小籠包的過程，作為招徠客人的特色，吸引喜歡吃小籠包的食客上門，生意火紅了幾十年。

日前去拉斯維加斯（Las Vegas）遊玩時，無意間在拉斯維加斯大道上（Las Vegas Blvd）也發現一家專供一種食物的美食店，他們的特色食物竟然是有多種口味的墨西哥 塔可夾餅（Taco）， 生意興旺到令人難以置信，排隊人龍不斷。

其實墨西哥夾餅有點像麥當勞 的薯條，屬於輔助食品，用它來當重點銷售，確屬罕見。夾餅大小有如漢堡，薄薄的一片玉米餅夾著肉碎片，加上菜絲和調味料而成，美味又可口，玉米餅有軟和脆，任由顧客選擇。這家夾餅專門店設在高檔餐館林立的拉斯維加斯大道上，非常受歡迎。

我們發現這家特色美食店是很偶然的事，那天航機延誤，我們抵達拉斯維加斯已接近午夜，下榻酒店後，覺得肚子有點餓，走出酒店大門，被對面一家餐飲店吸引，走近一看，原來是專賣墨西哥夾餅（taco) 的餐飲店。

我和內子都不習慣吃消夜，夾餅小食正適合我們當時的胃口，雖然人多要排隊，由於他們的生意好得出奇，引起我們想品嘗的興趣。起初以為深夜可能不需要等太久，誰知出乎意料，才走進餐飲店，就發現店內早已擠滿顧客，大家都在等候下單選購食物。現場擠滿不同階層的墨西哥人，每個人都很有耐心地等候，可見食物的正宗和道地是多麼吸引人。

餐飲店後面是開放式廚房，前面是收銀和接單的櫃台，店內左邊有三排座位，坐滿了人，正巧在我們身旁的食客吃飽了要離場，我和內子即時補上，兒子則繼續排隊等候點選食物。當時覺得很奇怪，所有座位只有三分之一的顧客正在吃，其餘的都是空著桌子在等候，可能是等候的人太多，結果我們至少等了一個半小時，才看到兒子把食物端來，非常誇張。

我們總共點了五份夾餅，有軟有脆，剛端上桌就聞到夾餅裡的肉碎片散發引人垂涎的肉香，紅紅的碎肉有點像粵菜中的叉燒，兒子指著開放式廚房懸掛大塊剛燒烤好的肉說：「排隊的人告訴我，這家店的夾餅在墨西哥非常出名，它成功的祕密就是他們懸掛的燒烤肉。廚師把肉削成碎片再加調料配菜，現場製作夾餅，在別處是看不到和吃不到的。」

新燒烤好的肉做成夾餅，果然不同凡響，加上特製的配料、一些綠色的牛奶果漿和新鮮的菜絲，入口時味道口感絕佳，令人回味無窮，這是我們吃過最出色的夾餅，雖然要等候很長的時間，但仍覺得物超所值。