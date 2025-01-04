聽到窸窸窣窣的聲音，我總以為是辦公室跑進了老鼠，便開始四處尋找，後來發現原來是隔壁辦公室的斯蒂夫在吃零食。經過他的隔間時，他油膩的手指或伸進張開的罐裡，或塞進張開的嘴裡，從上班到下班，他的嘴巴總是忙個不停地咀嚼堅果。在他雜亂的辦公桌上始終有一個罐子，裡面裝著各式各樣的堅果永不見底。

隨著他不斷地咀嚼，他修長的身體逐漸向左右擴張，變成了大胖子。斯蒂夫是網路工程師，經常需要低身安裝、檢測網路設備，他胖到無法蹲下來，開始時他還能跪在地面上操作，後來只能趴著操作，在地上爬上爬下，把他累得氣喘吁吁，汗流如雨。

斯蒂夫特別愛學習，南加大 （USC）有優待員工，凡是本校員工，都可免費學習任何學科。斯蒂夫從南加大畢業獲得電腦學位後，就留在學校技術部工作，他繼續上課攻讀學位，直到他退休 時，在南加大又陸續拿到了六個學位，領域跨越資訊管理、歷史、電影導演、心理學、考古學和人類學。如果不是技術部數位化轉型重組，拋出吸引人的退休特惠，他還會繼續工作，把攻讀學位進行到底。

斯蒂夫退休那天，我們這一組在大樓的院子請來廚師燒烤，為他舉行歡送會。我走到他身邊說：「祝賀你光榮退休，你三十五年前在南加大的投資，都賺回來了嗎？」

他笑迷迷地說：「那當然，一個賺回來六個。」有人問他：「以後不攻讀學位了，要幹什麼呢？」斯蒂夫笑說：「早就計畫好了，我要去德州 （Texas）養馬。」他手臂朝空中一揮，肥胖的身體也跟著抖動。

歡送會後，斯蒂夫坐進兒子開來的長型豪華轎車，車上坐著他盛裝打扮的太太和兒女兩家人，他們要去海邊旋轉餐廳吃晚餐，然後再與太太搭乘郵輪環遊世界一百天。

我們看著換上白襯衫、黑燕尾服的斯蒂夫，每個人都不禁讚嘆：「像他這樣活著，才叫瀟灑。」

後來斯蒂夫果真搬遷到德州，他買了一個牧場並當起馬夫。他給大家寫來郵件，說他現在每天節食、減吃堅果和步行四十分鐘，體重正在減輕，終有一天他會將一把老骨頭送上駿馬，奔馳在草原。