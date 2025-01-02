去年十月底台灣正逢康芮颱風侵襲，圖為桃園機場的颱風之夜。（圖／作者潤蘇提供）

去年十月底，由台灣回洛杉磯的機票老早就訂好，雖然明知這是颱風季節，但是我只有這個檔期有空，同時心想去台灣這麼多次，從來就沒有遇過颱風，不至於這麼巧吧！然而計畫趕不上變化，這次就讓我遇到了據說是台灣二十八年來最大的康芮颱風。

我的班機是訂在十月三十一日半夜十一點五十分，從桃園起飛到洛杉磯國際機場 （LAX ），台北那天從早就一直有風雨，我的心情也隨著風雨大小而忽上忽下，三不五時看手機裡的華航官網和飛行須知（Flight Aware）網站，但是上面總是顯示航班如預定的時間起飛，直到晚間八點鐘不能再等了，我才讓外甥女和她兒子開車來旅館載我去機場。

說也奇怪，一旦出了台北市區，風雨漸小，開了一半路程後，竟然無風也無雨，我七上八下的心情才平復下來。到達桃園機場後，外甥女陪我到華航櫃台，在排隊時，華航一名男地勤走來，告訴我目前還不能報到（check-in），因為這班飛洛杉磯的飛機還沒有來，機坪上沒有飛機可供使用，我要搭乘的飛機由於颱風關係無法降落，改去了香港 ，他們要等到九點以後才能確定如何處理。

我問他為什麼在官網上，沒有任何航班更改的訊息？他說因為實在無法掌握飛機的來源，沒有資料可以提供，所以就沒有更改訊息。看手表離九點鐘也就十幾二十分鐘的事，那就等吧！

但是我看旁邊一個華航翡翠卡的櫃台，卻有人在check-in，雖然我的機票是商務艙，我想問問總可以吧！不料櫃台女地勤說，我的那班飛機因為沒有飛機可飛，確實已取消了，改為第二天出發，霎時我心一沉。不料她接著說，但是原本要在晚間十點出發飛安大略Ontario（ONT）的飛機，稍晚一點午夜會出發。

我迫不及待地詢問還有位子嗎？她說還有一個商務艙的位子，好極了，馬上請女地勤幫我更改航班，ONT距離我住的帕薩迪那（Pasadena）地區和LAX差不了多少，這樣改成功的話，我外甥女就不必再舟車勞頓地載我回台北旅館過夜，去等第二天的飛機了。

交運了行李，拿到登機證、貴賓廳卡，以及一張六百元台幣的禮券，我開心地轉身把禮券交給外甥女使用，一再感謝她在颱風中送機和陪同的辛苦，然後我高高興興地走向安檢區，完成安檢後走過空蕩蕩的通道。

由於離登機時間還早，我先去了貴賓廳，安頓好之後，立刻將情況用手機發簡訊，通知第二天要去香港的兒子，和原先安排好去LAX接我的司機，忙完後，我才慢慢地去倒一杯熱茶來犒賞自己。

這時登機時間又稍微延誤，一直到凌晨一點四十分才開始登機，這已是台北時間的十一月一日，上了飛機凌晨兩點十分起飛，熬過這番折騰，我這個老太太終於不敵疲勞睡著了。在一陣刀叉聲醒來，已是機上晚餐時間，斷斷續續地看了幾集吳慷仁主演的台劇「塑膠花」，又吃了華航有名的中式早餐，經過十一小時相當平穩的飛行，當地時間十月三十一日晚上九點三十分到達ONT。

這是我頭一次來此機場，規模比LAX小很多，但是手續也簡便多了，領到行李出了機場，馬上用手機叫優步車Uber回家。雖歷經颱風打亂返家行程，但還算幸運，我終於在半夜回到了空無一人、但極為熟悉的住家。