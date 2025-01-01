每兩年一次，先生必須回台灣當海歸無薪美勞三周，每次都會擔心他過勞，了解他身負長子的責任感，相信他可以，我就全力支持。

往年此時，我就去LA洛杉磯大姊家休息喘口氣，盡情吃喝玩樂，享受被兩個姊姊寵愛。今年卻因大姊家在六月時，整個餐廳檜木地板與牆壁都大量滲水，漏水專家找到問題後，必須將所有地板翻開、壁櫃拆除，除霉後才可動工修復。

大姊憂心忡忡，加上姊夫住在澳洲 的妹妹夫妻要來探訪，很知趣地打消此念。但我實在不甘心難得的自由身，卻仍要困在老窩，整天愁眉苦臉，不知如何是好。此時小姪女來信邀我去波多黎各（Puerto Rico），因為她在那裡出差，可以玩四夜五天的周末，真是喜從天降。

小姪女出生後，當時大姊任軍職，產假結束後，必須回醫院上班。正好那時我考上台灣東吳大學夜間部，白天就在家照顧一歲和剛出生的兩個姪女，直到我大學畢業，那些日子使我們有著濃厚的親密感情。

我上網查了有關波多黎各的資訊，略知其歷史文化、現行制度與生活方式。波多黎各大致上與美國本土相輔而行，氣候和台灣相似，夏季每天至少華氏九十度以上，常有大西洋和東太平洋地區的强烈熱帶氣旋 形成颶風，冬天最低華氏七十度，居民就抱怨受不了如此冷颼颼。小型風會帶來陣雨、大型風會毁城，姪女的工作就是協調災民和政府間賑災經費。

波多黎各以西班牙文為母語，在機場登機門前，一群人嘰嘰嘎嘎講著西班牙話，我感嘆自己在監獄 服務十五年，没把西班牙話學好。姪女是聽、說、寫、讀都已出師，但本地話口音特重，比較難懂。

終於踏上島國境地，一出首都聖胡安（San Juan）機場熱潮撲身，好似又回到台灣，感覺像背著大火爐，加上濕度特大，全身黏黏的。姪女送我到旅館後就去上班，我就一頭跳進游泳池，游到她下班時叫我。

在城市花園鄰海道快走三里路，街道建築物色彩繽紛、倒影海面，美似仙境。晚餐塔可餅裡面包著燻豬肉、蝦、魚、蔬菜和奶酪，滿足了口腹之欲，加上當地現製冰淇淋，吃了口齒留香，再散步二里路回旅店，夢中也笑了。

七點時，年輕帥哥導遊帶著我和另外兩個女遊客去爬熱帶雨林公園，此島降雨量豐富、公園裡植物種類繁多。一路往山頂爬，滿山又粗又高的竹子，令人讚嘆不已。

一路踏過爛泥、碎石、涉溪、穿越急流和攀岩石，終於到達山頂，必須坐在瀑布頂頭灣道，順瀑布水滑入底層湖裡，我毫不猶豫，安全地滑入湖裡。接下來是爬上二十尺如三層樓高的大岩石，兩個旅伴站在高岩尖，瞄一眼下面的湖水，就嚇得退下了。

帥哥導遊大叫：「婆婆妳可以做到，別怕。」幾聲呼叫，我一躍跳下，到了水中，心也快跳出喉嚨，所有圍觀者都為我這七十三歲老婆婆拍手歡呼。我雖然没斷骨，但在入水前一秒，我膝蓋微彎，造成没能腳尖先進水中，像被大石磨碰打，雖無痛入骨，兩隻大腿都有一大塊瘀青。

「勤有功，戲無益。」眾親友們看了我跳水的壯舉短片，同聲說我是戲無益。我卻傲然自得，七十三歲勇敢不懼跳高岩的人，十指可以算得出來，這趟旅行的壯舉令我餘生難忘。