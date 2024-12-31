伴隨著濃濃的節日氣氛，二○二四年到了尾聲，又到了回首的時刻。

這一年，遠方的親人都安好，每周一次的越洋電話，聽到父親清亮的聲音，就明白了幸福的定義。老父親九十高齡尚能出門旅遊，坐著輪椅到處逛，尚能大口吃肉，還能求什麼呢？

這一年，領悟到自己和成年兒女相處，要不嘮叨、不告誡，只享受陪伴，做頓好吃的，一起去遠足，享受溫暖的陽光，看他們健康快樂地過日子就好了。兒女長大了有自己的人生，不再讓自己的期許綁架他們的生活，也解放自己，彼此都自由，就是最好的狀態。

這一年，每每拖著疲憊的身軀，去芝加哥 （Chicago）湖畔一所美麗的學校上課。到了班上，看到孩子們充滿童真的笑臉，望著那一張張粉紅圓潤的臉龐，以及一雙雙專注而充滿自信的眼睛，頓時覺得神清氣爽。

春天到了，帶著中文班的孩子們到戶外寫詩，那個叫貝樂磊的調皮男孩，寫出了這樣的詩句：「花瓣飄落，如同柔軟的貝殼在空中跳舞。」多美的意境啊！這才是沒有被塵埃遮蓋的純淨靈魂該有的樣子，我被甜到了。

這一年，讀了幾本養心的書，舞台上塑造了幾個人物，交了幾個志同道合的新朋友，覺得挺富足。探索艾莉絲．孟若（Alice Munro）的小說世界，在瓦爾登湖（Walden Pond）湖畔沉思，靜靜地享受著心靈的滋養。一點點地揣摩，一點點地接近人物，燈亮了，舞台上人物活了起來。

我喜歡這個過程，一點點地開悟，如同花開，今日開一個花瓣，明日開一個花瓣，最終迎來花朵的綻放，這個過程讓人快樂。去波士頓 （Boston）幾日，遇到合得來的新朋友，聊寫作談人生，覺得世界上終究還有心靈相通之人，內心很感動。

這一年，又逢大選，我卻選擇了遠離政治，雖然不能完全避開，但我選擇盡可能少關注那些喧囂。兩個候選人我還是都不喜歡，前兩次大選，我也是兩個候選人都不喜歡，但為了表明自己更不喜歡誰的態度，我還是咬著牙投了票。今年依然是糾結到最後一刻，最終兩害相權取其輕， 投下一票，如今形勢已明朗，我只有為這個國家祈禱祝福。不過我對美國依然有信心，相信在制度之下運作，任誰也不會折騰到哪裡去。

這一年，我要特別地謝謝我最親愛的狗狗小花同學，春天的花開、秋天的落葉、冬天的雪，一年四季你陪我走過。清晨迎著朝陽，我們在院裡漫步，一起享受著花開花落，享受著鳥語花香。有時候，我們也各忙各的，互不打擾，我練練台詞、讀讀詩，你呢？則是一會兒快樂地跑跑跳跳，一會兒駐足聽聽鳥鳴、聞聞花草，我們就這樣每天陪伴著走著，度過了清晨，走過了四季。你讓我懂得了陪伴的意義，你讓我不負晨光，領略四季的美好，謝謝你，我親愛的小花。

這一年，沒有大事，只有點點滴滴，愛平靜的日子，讓自己的生活依減法行事，盡量簡單。放空了自己，內心靜了，才能思索，才能真正地看一看、想一想，才能面對花開花落，生出歡喜來。