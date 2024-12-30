看過「歌劇 魅影（Phantom of the Opera）」的觀眾一定不在少數，這個音樂劇描述在十九世紀時，發生於巴黎歌劇院内的淒美故事，於一九八八年正式登上紐約百老匯 （Broadway），造成史無前例的轟動，直到三十五年後的二○二三年才圓滿落幕。

「歌劇魅影」演出之所以大受歡迎，除了安德魯韋伯（Andrew Lloyd Webber）的作曲撼動人心，演員的唱功與造型服裝耀眼奪目，舞台展示的千變萬化亦厥功至偉，活靈活現地把當年的巴黎歌劇院，忠實又完整地呈現在觀眾眼前。

當我首次與先生站在巴黎街頭，遙望歌劇院那高聳的金色屋頂時，多麼希望能尋見Phantom那孤寂的身影，再聽到他高亢又悲切的歌聲，那是對自己心愛對象憧憬後的絕望，不知感動了天下多少癡情男女，也陪著他一起神傷飲泣。

甫步入巴黎歌劇院大廳的一剎那，我即震撼於在那金碧輝煌中所透出的典雅；圓弧型的花紋大理石階梯，盤旋在大廳正中央，階梯兩側厚實的扶手光可鑑人，上面精雕細琢的花紋清晰可見，在華麗中隱含著無比的貴氣。此刻我眼前頓然浮現出眾人慶賀新年時，在化妝舞會中杯酒高歌的歡樂情景，人生幾何，能夠適時適地追歡取樂，幸福其實就在身邊不遠處。

米蘭歌劇院（La Scala Milan）位於與其同樣知名的大教堂（Duomo）附近，是世界級的芭蕾舞劇院及演奏廳，對觀眾的衣著（Dress Code）有特別要求，各路名家皆以能到此演出，引為其一生最大的榮耀。

先生與我曾聆聽過旅美華裔大提琴家馬友友在此舉辦的演奏會，一入大廳就有人近身迎過來招呼，只見一名女性全身上下著古羅馬裝扮，引我們進入古色古香的二樓，接著又用那看似為項鍊，又頗具架勢的長鑰匙，扭開套間厚重的小鐵門，並示意我們入座，隨即自己就躬身告退了。這個美麗的接待員完全依古禮相待，留下極度受寵若驚的我們，一心靜坐著等待演奏會開場。

起源於義大利 佛羅倫斯（Florence）的文藝復興，在各地掀起的浪潮造福了歐洲各行各業，同時也帶動了劇院的長久發展。我對音樂的領域少有見識，但卻醉心於劇院的殿堂之美，誠如文學大師梁實秋所言，這也屬於是另一種共鳴的藝術吧！