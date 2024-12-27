在步道上遇到樹根上的歡樂四寶。（圖／作者張貴美提供）

加州 的好幾座國家公園，都標榜著擁有巨大的紅杉（sequoia）及紅木（redwood）樹群，穿梭其中十五天後，我們旅程的最後一站來到紅木國家公園，實在看膩了那些群聚的高爺胖女，就打定主意，不再走步道，不再為群木著迷，只打算觀賞幾棵獨立名樹匆匆結束旅程。

還真是歪打正著，有好幾棵名樹躲在巨人大道（Avenue of the Giants），我在這一天之中遇見三組人馬，都令我難忘。當時先生懶洋洋地賴在車上午睡，我只好當獨行俠，想走到河邊，叉路太多，又沒有清楚的路標，沒走幾步，我就分不清東南西北了。

第一組人馬的相遇就在此刻，我趕緊問問迎面而來的一名二十歲左右的年輕人，知道沒走錯，就繼續一個人探險。沒想到十分鐘後，年輕人從後面追回來找我，嚇我一大跳，小徑杳無人跡，兩旁蕨類高到腰部，他好心地解釋，怕我迷路，特地回來陪我走一遭。

我以小人之心，度君子之腹，手中暗自握著防身器小警鈴，心情緊張無比，一路上什麼都沒看到，只是故作鎮定地和他東聊西扯，他陪我走到溪邊折回，遠遠看到先生在路邊等我，忐忑的心才鬆懈下來，世間好人還是比壞人多。

巨人大道中有條短短的零點六哩環路步道，其中有兩棵名樹，老爺與我只找到一棵，找尋另一棵時走岔了，一路走到大約兩哩外的馬路上，一再問路，才找回停車場。此時老爺又放了我鴿子，正好遇到第二組人馬，我看到一對夫婦帶著四寶，那位太太說她先生很有方向感，邀請我跟著他們走，於是一路和那位太太閒聊。

她先生帶著三男一女的小孩，小女生不落人後地跟著哥哥們奔跑跳躍、吱吱喳喳，還不忘好奇地對我東問西問。看他們興奮地爬上枯木樹根，讓我忍不住想起自己孩童時代愛爬番石榴樹，媽媽笑罵我「山猴兒女娃子」的情景。

我迷失的目標就是這棵倒地大樹根，真的不遠，只是沒有路標，我與先生在該右轉的地方左轉了，就一路當了迷途羔羊。

第三組遇到一對醫生夫婦，我們兩組人馬開著車子，相遇在迷失的叢林公路、同時停車看地圖的一剎那。兩位先生不說話，我們兩位女士都對迷魂陣有點頭大，女士看看地圖說，她很有方向感知道怎麼走了，所以當了領頭羊。找到下一個停車場後，四人一起在停車場找到高爺樹，另外，想看胖爺樹及倒下的鐵人樹，得穿過一條小河到另一邊走一條小步道。

中外兩位先生金口難開，我們兩位太太偷偷伸手一攤，沒辦法啊！我以他們年輕腳程快為理由，請他們夫婦先行，我們慢悠悠地晃過去。那位太太很熱心，小步道圈裡數度相逢，都會停個幾秒鐘，為我們指引方向。

一天邂逅三組有點交集的人馬，分別是讓我以小人之心防君子的單槍匹馬年輕人；小朋友們對我這東方臉孔好奇，搶著東問西問的一家六口；還有那對悶葫蘆先生配著愛嘰嘰喳喳的老婆。

紅木林中的三段短程邂逅，隨遇而安，分合自在。唯獨和配偶相處的人生漫長旅程，兩人個性的差異有些能磨合，有些則永遠南轅北轍，時而會針鋒相對，就以這趟行程來說吧！先生不愛動，時常放我鴿子，讓我行單影隻踽踽獨行。即使如此，仍很感激他至少願意開車陪我長途旅行，所以即使是偶爾會有煙硝味的人間夫妻，只要能相互包容，也能活得精采。