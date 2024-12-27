我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

在紅木林邂逅

張貴美
在步道上遇到樹根上的歡樂四寶。（圖／作者張貴美提供）
在步道上遇到樹根上的歡樂四寶。（圖／作者張貴美提供）

加州的好幾座國家公園，都標榜著擁有巨大的紅杉（sequoia）及紅木（redwood）樹群，穿梭其中十五天後，我們旅程的最後一站來到紅木國家公園，實在看膩了那些群聚的高爺胖女，就打定主意，不再走步道，不再為群木著迷，只打算觀賞幾棵獨立名樹匆匆結束旅程。

還真是歪打正著，有好幾棵名樹躲在巨人大道（Avenue of the Giants），我在這一天之中遇見三組人馬，都令我難忘。當時先生懶洋洋地賴在車上午睡，我只好當獨行俠，想走到河邊，叉路太多，又沒有清楚的路標，沒走幾步，我就分不清東南西北了。

第一組人馬的相遇就在此刻，我趕緊問問迎面而來的一名二十歲左右的年輕人，知道沒走錯，就繼續一個人探險。沒想到十分鐘後，年輕人從後面追回來找我，嚇我一大跳，小徑杳無人跡，兩旁蕨類高到腰部，他好心地解釋，怕我迷路，特地回來陪我走一遭。

我以小人之心，度君子之腹，手中暗自握著防身器小警鈴，心情緊張無比，一路上什麼都沒看到，只是故作鎮定地和他東聊西扯，他陪我走到溪邊折回，遠遠看到先生在路邊等我，忐忑的心才鬆懈下來，世間好人還是比壞人多。

巨人大道中有條短短的零點六哩環路步道，其中有兩棵名樹，老爺與我只找到一棵，找尋另一棵時走岔了，一路走到大約兩哩外的馬路上，一再問路，才找回停車場。此時老爺又放了我鴿子，正好遇到第二組人馬，我看到一對夫婦帶著四寶，那位太太說她先生很有方向感，邀請我跟著他們走，於是一路和那位太太閒聊。

她先生帶著三男一女的小孩，小女生不落人後地跟著哥哥們奔跑跳躍、吱吱喳喳，還不忘好奇地對我東問西問。看他們興奮地爬上枯木樹根，讓我忍不住想起自己孩童時代愛爬番石榴樹，媽媽笑罵我「山猴兒女娃子」的情景。

我迷失的目標就是這棵倒地大樹根，真的不遠，只是沒有路標，我與先生在該右轉的地方左轉了，就一路當了迷途羔羊。

第三組遇到一對醫生夫婦，我們兩組人馬開著車子，相遇在迷失的叢林公路、同時停車看地圖的一剎那。兩位先生不說話，我們兩位女士都對迷魂陣有點頭大，女士看看地圖說，她很有方向感知道怎麼走了，所以當了領頭羊。找到下一個停車場後，四人一起在停車場找到高爺樹，另外，想看胖爺樹及倒下的鐵人樹，得穿過一條小河到另一邊走一條小步道。

中外兩位先生金口難開，我們兩位太太偷偷伸手一攤，沒辦法啊！我以他們年輕腳程快為理由，請他們夫婦先行，我們慢悠悠地晃過去。那位太太很熱心，小步道圈裡數度相逢，都會停個幾秒鐘，為我們指引方向。

一天邂逅三組有點交集的人馬，分別是讓我以小人之心防君子的單槍匹馬年輕人；小朋友們對我這東方臉孔好奇，搶著東問西問的一家六口；還有那對悶葫蘆先生配著愛嘰嘰喳喳的老婆。

紅木林中的三段短程邂逅，隨遇而安，分合自在。唯獨和配偶相處的人生漫長旅程，兩人個性的差異有些能磨合，有些則永遠南轅北轍，時而會針鋒相對，就以這趟行程來說吧！先生不愛動，時常放我鴿子，讓我行單影隻踽踽獨行。即使如此，仍很感激他至少願意開車陪我長途旅行，所以即使是偶爾會有煙硝味的人間夫妻，只要能相互包容，也能活得精采。

加州

上一則

自來貓

下一則

巴黎奧運戲劇化摘銅 唐嘉鴻跳脫舒適圈 再挑戰高峰

延伸閱讀

「重大緊急狀態」洛時中心百年建築起火

「重大緊急狀態」洛時中心百年建築起火
馬英九結束訪中抵台 籲賴清德放棄「抗中害台」路線

馬英九結束訪中抵台 籲賴清德放棄「抗中害台」路線
布碌崙波洛園車禍 4人受傷 駕駛肇逃

布碌崙波洛園車禍 4人受傷 駕駛肇逃
飛達廚浴Feida Home Center Corp 專業浴室玻璃門、鐵藝銅門、五金

飛達廚浴Feida Home Center Corp 專業浴室玻璃門、鐵藝銅門、五金

熱門新聞

門當戶對的重要（下）

2024-12-21 01:02

門當戶對的重要（上）

2024-12-20 01:02

初識平鑫濤

2024-12-23 01:00
華羅庚在多元複變數函數論方面的貢獻，影響了世界數學的發展。（圖／取自維基共享資源）

華羅庚，以一條殘廢的腿爬上世界數學巔峰

2024-12-24 01:02

養老院

2024-12-23 01:05

家住曼哈頓(上)

2024-12-25 01:00

超人氣

更多 >
誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」