二十年前，我們剛搬到北加州 聖拉蒙（San Ramon）一個新建社區，可能因為附近新蓋高中在整地，老鼠四處亂竄就跑到鄰近的住家，那時我們曾努力奮戰過小老鼠。後來搬到現居的利佛摩（Livermore）後，沒想到又遇上了不速之客。

日前我家老爺突然說：「家裡有老鼠。」話說完沒多久，真的看到一隻鼠輩在屋裡沿著牆壁亂竄，我已經嚇得不敢亂動。家裡大概已有二十年沒捕過老鼠，趕緊出門去Lowe's商店找捕鼠器，看半天買了黏鼠板回家，放在廚房角落和櫃台上。

第二天起早，聽到廚房裡有雜音，去看看發生了什麼事，老鼠為了要吃放在黏鼠板上的起司，走上去腳就被黏住跑不開，掙扎著又脫不了身，我趕緊叫老爺來處理。我家老爺戴上園藝用手套，整片拿出去先淹死老鼠，再丟進垃圾桶，包裝盒上有提醒，先要人道處理後再丟棄、避免傳染病等注意事項。

此後家裡安靜了一陣子，但有一天晚上我安靜地待在客廳，突然聽到窸窸窣窣的聲響，莫非鼠輩再度進屋？此時老爺出遠門不在家，找出上回剩餘的黏鼠板，放在老鼠可能出現的地方，以逸待勞等著老鼠上鉤。接著第二天、第三天早上，起床下樓我都緊張地去廚房角落檢查，結果各捕捉到一隻小老鼠，因為不敢接觸老鼠，我用掃把蓋住丟到綠色垃圾筒，但如此一來就沒有剩下的黏鼠板了。

過了兩個星期，也是飯後休息看電視節目Wheel of Fortune時，覺得烤箱後面有聲音，難道又是老鼠出來找東西吃嗎？幸好在這段期間，我已上網訂購了捕鼠盒（Mouse trap），把食物放在盒子裡，老鼠跑進去門會自動關上，牠就出不去了，這種方式不會接觸到老鼠，比較適合像我一樣膽小的女生。

前後我已捕獲四隻小老鼠，這場人鼠之戰會持續多久？我也不知道，希望老爺趕緊結束他的工作早日回家，由他全權負責捕鼠工作。