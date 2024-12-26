先生送我蝴蝶蘭當成生日禮物。（圖／作者禾清提供）

十幾年前，我剛開始在美國做第一個全職工作，不久後就迎來聖誕節 ，辦公室舉行派對慶祝節日，大家會互送禮物。我收到的聖誕節禮物是一盆蝴蝶蘭，粉紅嬌豔的花朵靈動欲飛，在琳瑯滿目的禮品中格外醒目。身為辦公室的一個新人，我尤其覺得這花兒對未來充滿了祝福。

自從多年前收到這盆蝴蝶蘭聖誕禮物後，我便覺得蝴蝶蘭真是妙不可言，不僅美麗動人、花期長，而且能優雅得體地傳遞心意，適用各種場合，無論是生日、節日、喬遷之喜、公司開業、生意開張，或是朋友分別、同事退休，甚至撫慰病人低落的情緒，蝴蝶蘭都能擔當重任。

新冠疫情期間在家工作時，我突然接到一個朋友的來電，得知她不幸被診斷出癌症，情緒非常低落，我除了鼓勵她積極面對治療、多在陽光下散步以提升抵抗力，還想送她一些健康食品或保健品，但是她拒絕了，因為醫生對她的飲食有嚴格規定，沒有醫生的許可，她不可以隨便吃規定之外的食物。

那麼我應該送些什麼來安慰她呢？我想來想去，最後想到送她一盆蝴蝶蘭。她當時傷心憂鬱，也許這盆優雅美麗的蝴蝶蘭能讓她眼睛為之一亮，心情也隨之改善。因為居家避疫，無法親自去探望，所以我上網訂購了一盆蝴蝶蘭，直接送到加州 阿拉米達（Alameda）她家裡。

朋友從醫院治療回來後，見到蝴蝶蘭果然非常開心，還打電話和我分享她的心情和治療情況。後來經過一段時間的治療、休息、鍛鍊和調整，她逐漸恢復了健康，重返工作崗位。居家避疫結束後，我們見面時閒聊，她說：「當時治療後我非常疲累，沒有胃口吃東西，只能看著妳送的花。」當朋友失去健康陷入生活低谷時，幸好這個世界上還有蝴蝶蘭的安慰與鼓勵。

先生知道我不僅喜歡蝴蝶蘭，還尤其喜歡送蝴蝶蘭當成禮物，於是前年我過生日時，他送了一盆小小的蝴蝶蘭給我，花兒一直放在餐桌上，不經意間看到靜靜開放的蝴蝶蘭，總是令人格外賞心悅目。而且這盆蝴蝶蘭的花期非常長，足足開了一、兩個月。

不可思議的是，去年我過生日時，這盆蝴蝶蘭彷彿等待了一年，卯足精神又盛開了，年年歲歲花相似，不僅花型、顏色與去年的花兒一模一樣，而且更有神采了。我看了心裡歡喜，和先生開玩笑說：「這多好啊！蝴蝶蘭每年都在我生日時開花，你以後不用買生日禮物送我，從此一勞永逸了。」

今年春天，加州天氣寒冷，蝴蝶蘭一直遲遲未開，恰巧在我生日那段時間，我有事出遠門；等我回來後不久，到了五月的母親節 ，蝴蝶蘭終於生機勃勃地綻放了。它彷彿一直在等著見到我，才忍不住展露笑顏。雖然這次花開並非在我生日時，卻是在母親節這個特殊的時刻，冥冥之中花解人意，為我的生活錦上添花。