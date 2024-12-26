日前有位老同事克莉絲蒂娜打電話給我，提及多年前曾發生的一件趣事，我早已忘了，可是她至今還念念不忘。生命中有太多巧合，有些事情的發生完全出於偶然，並非有意為之。

早期在美國學校或是公司行號還滿盛行一種遊戲Secret Santa，就是所謂的神祕聖誕老人，遊戲規則是參加遊戲的人，要在卡片上寫下自己的名字封好，並放進箱子裡，抽到卡片上面的名字，就是你要贈送禮物的對象，所以每個人都不知道會收到誰的禮物。

有一年，公司同事們一時興起，詢問大家是否有興趣玩Secret Santa遊戲，在這窮鄉僻壤的內布拉斯加州 （Nebraska），平時也沒有什麼娛樂，珍妮徵詢我的意見，我聽不懂她們在說什麼？詢問之後，才知道原來這是西方人在聖誕節 期間，所玩的一種交換禮物遊戲，禮物的價格訂在十美元以下，我這外地人入鄉隨俗決定參加。交換禮物訂在聖誕節前一天的午休時間，在公司一樓大廳的會議室舉行。

聚會安排在下午一點到兩點，大家三五成群帶著禮物湧到會議室，除了禮物，還帶了午餐和一些零食。同事聚齊之後，大家開始鬧哄哄地尋找有自己名字的禮物，拆開禮物後有人很開心，但也有人批評吐槽。

原本還算愉快的氣氛，結果突然安靜下來，原來其中一名同事克莉絲蒂娜找不到自己的禮物，她有些難為情地站在那裡，不知所措；主辦人珍妮不知道是哪個環節出了問題？或許是因為她外婆是日本 人，感覺和我比較親近，珍妮總是喜歡找我商量。

我略一琢磨，馬上發現癥結所在，原來是參與遊戲的同事，少了一個人，瑪麗安因為休假的問題，和經理鬧得不愉快，賭氣走人了。珍妮聽完後說：「這和今天少了一件禮物有什麼關係？」我對珍妮說：「妳想想看，瑪麗安離職了，被她抽到名字的克莉絲蒂娜，當然就沒有人替她準備禮物；而抽到瑪麗安名字的人，認為她既然已經離職了，就沒有準備禮物，所以當然就少了一份。」

珍妮說：「那現在怎麼辦？」我說：「馬上給她補上一份禮物就好了。」珍妮困惑地回答：「怎麼補呢？這麼匆忙的時間，臨時到哪裡去找禮物？如果隨便拿一些東西充當禮物，不但沒有誠意，克莉絲蒂娜可能也會不高興。」

我說這好辦，「把我的禮物轉送給她就是了。」珍妮說：「別人送妳的禮物，妳隨意轉送給別人，這樣不太好吧！」我說：「放心，沒事，保證沒問題。」珍妮說：「聽不懂，這到底是怎麼一回事？妳講清楚一點。」我說：「我碰巧抽到自己的名字，也準備了禮物，現在正好把它轉送給克莉絲蒂娜。」大家聽了嘖嘖稱奇，認為怎麼會有如此湊巧的事？

我把禮物上的小卡片翻個面，寫下克莉絲蒂娜的名字，請珍妮轉交給她。克莉絲蒂娜得知後，問我確定要這麼做嗎？我微笑點頭，大夥鼓譟都想知道裡面裝的是什麼？那是一條顏色柔和美麗的絲巾，我並沒有遵守禮物在十元美元以下的規定。

克莉絲蒂娜看了禮物後非常開心，給了我一個大大的擁抱，大夥拍手鼓掌叫好，甚至還有人吹口哨，有人認為她是因禍得福，這段小插曲的結局，皆大歡喜。