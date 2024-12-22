今年春天開始，我在家中三十多年來首度看到蜜蜂，這件事情不尋常是因為平時開關廚房的落地紗門，偶爾不小心會把室外的蒼蠅放進來，蜜蜂則是首次。家裡看到蜜蜂的地方靠近廚房抽油煙機，但看不出那附近有什麼明顯的漏洞可以通到室外。

我們居住的大紐約區在冬天是看不到昆蟲的，因為冰雪封凍，室外所有昆蟲都死去，不可能進入屋内，所以即使在家裡看到蜜蜂，到冬天就沒有了，但顯然這是錯誤的想法。

我們經過室外抽油煙機的排氣口時，注意到有幾隻蜜蜂出入，也沒有特別警惕。到了夏天，我們發覺廚房煮菜的味道，停留在房内，久久不散，抽油煙機的前排有雙風扇吸氣，後排也有四個吸氣口，增加其吸力，我把手放在後排的吸氣口，發現它們變成出氣口，我立刻跑到室外的出風口查看，發現出風口的擋板（damper）沒被風吹開，排氣管明顯堵塞。這才驚覺經過幾個月，蜜蜂已經在排氣管築巢，造成我家的抽油煙機無法排氣到室外，由通風式變成内循環式。

我家抽油煙機的排氣管是鋁質軟管（flexible tubing），有五寸直徑、六尺長，它緊貼著天花板，從高處穿過櫥櫃再穿牆而出，所以蜜蜂的窩，應該在這六尺的範圍内。

我家附近鄰居，家裡也曾被蜜蜂進駐，蜜蜂不知道從哪裡進屋的，進屋後在牆裡遊走，最後從餐廳的掛燈燈座跑出來，與飛舞的蜜蜂共進晚餐，相當恐怖。美國一般住宅的蜜蜂問題都極複雜，不能靠自己驅趕，只能找專家協助。

有經驗的朋友建議，可以用清潔烘乾機四寸排氣管的工具，來打通抽油煙機的排氣管，這工具前頭是個刷子，緊跟著就是多節的軟棒，可以轉彎，碰上障礙物往前的動力則是棒子的旋轉，原理與通水管的工具類似。

最好的方法是把抽油煙機和六寸的出氣管分離，把刷子由出氣管進入，轉進五寸管，往屋外疏通，但拆解出氣管工程浩大，要把抽油煙機拆下。我只能由屋外往内疏通，我想到多年前通烘乾機時有一個四尺長扁平的管子，是真空吸塵器的附加物，它可以由棉絨濾網（lint screen）的入口進入，把烘乾機裡面的棉絨吸出。有了刷子和吸管，一推一拉，我的準備工作便完成了。

在傍晚蜜蜂活動力弱時，我先用殺蜜蜂的藥水，噴入抽油煙機的出風口，次日便看到出風口下面有蜜蜂的屍體。噴了兩次後，似乎戰鬥結束，一切歸於平靜。第三天，我拿吸管從出風口往内吸，不一會兒，從約兩尺深處吸出一個乾掉的蜂窩。

此時，老婆看到兩隻蜜蜂從出風口飛出，為了安全，我馬上停止戰鬥，再往内噴藥水就休兵。最後一天，我用刷子打通三尺處的障礙物後，吸出四、五個蜂窩，排氣管馬上暢通無比，出風口的擋風板被高高吹起，我們與蜜蜂的戰鬥，到此結束。

家裡看到蜜蜂不是好事，務必究明原因及早處理，大部分的情況會超過住戶自己所能處理的範圍，必須要找專家協助。