我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年來首次修訂 FDA新指南：穀物白麵包不再健康

NBA／詹姆斯生涯 「1510場得分上雙」登史上第一

在家中看到蜜蜂

羅吉原

今年春天開始，我在家中三十多年來首度看到蜜蜂，這件事情不尋常是因為平時開關廚房的落地紗門，偶爾不小心會把室外的蒼蠅放進來，蜜蜂則是首次。家裡看到蜜蜂的地方靠近廚房抽油煙機，但看不出那附近有什麼明顯的漏洞可以通到室外。

我們居住的大紐約區在冬天是看不到昆蟲的，因為冰雪封凍，室外所有昆蟲都死去，不可能進入屋内，所以即使在家裡看到蜜蜂，到冬天就沒有了，但顯然這是錯誤的想法。

我們經過室外抽油煙機的排氣口時，注意到有幾隻蜜蜂出入，也沒有特別警惕。到了夏天，我們發覺廚房煮菜的味道，停留在房内，久久不散，抽油煙機的前排有雙風扇吸氣，後排也有四個吸氣口，增加其吸力，我把手放在後排的吸氣口，發現它們變成出氣口，我立刻跑到室外的出風口查看，發現出風口的擋板（damper）沒被風吹開，排氣管明顯堵塞。這才驚覺經過幾個月，蜜蜂已經在排氣管築巢，造成我家的抽油煙機無法排氣到室外，由通風式變成内循環式。

我家抽油煙機的排氣管是鋁質軟管（flexible tubing），有五寸直徑、六尺長，它緊貼著天花板，從高處穿過櫥櫃再穿牆而出，所以蜜蜂的窩，應該在這六尺的範圍内。

我家附近鄰居，家裡也曾被蜜蜂進駐，蜜蜂不知道從哪裡進屋的，進屋後在牆裡遊走，最後從餐廳的掛燈燈座跑出來，與飛舞的蜜蜂共進晚餐，相當恐怖。美國一般住宅的蜜蜂問題都極複雜，不能靠自己驅趕，只能找專家協助。

有經驗的朋友建議，可以用清潔烘乾機四寸排氣管的工具，來打通抽油煙機的排氣管，這工具前頭是個刷子，緊跟著就是多節的軟棒，可以轉彎，碰上障礙物往前的動力則是棒子的旋轉，原理與通水管的工具類似。

最好的方法是把抽油煙機和六寸的出氣管分離，把刷子由出氣管進入，轉進五寸管，往屋外疏通，但拆解出氣管工程浩大，要把抽油煙機拆下。我只能由屋外往内疏通，我想到多年前通烘乾機時有一個四尺長扁平的管子，是真空吸塵器的附加物，它可以由棉絨濾網（lint screen）的入口進入，把烘乾機裡面的棉絨吸出。有了刷子和吸管，一推一拉，我的準備工作便完成了。

在傍晚蜜蜂活動力弱時，我先用殺蜜蜂的藥水，噴入抽油煙機的出風口，次日便看到出風口下面有蜜蜂的屍體。噴了兩次後，似乎戰鬥結束，一切歸於平靜。第三天，我拿吸管從出風口往内吸，不一會兒，從約兩尺深處吸出一個乾掉的蜂窩。

此時，老婆看到兩隻蜜蜂從出風口飛出，為了安全，我馬上停止戰鬥，再往内噴藥水就休兵。最後一天，我用刷子打通三尺處的障礙物後，吸出四、五個蜂窩，排氣管馬上暢通無比，出風口的擋風板被高高吹起，我們與蜜蜂的戰鬥，到此結束。

家裡看到蜜蜂不是好事，務必究明原因及早處理，大部分的情況會超過住戶自己所能處理的範圍，必須要找專家協助。

上一則

兩顆星

下一則

希臘自由行

延伸閱讀

Covered California 向亞裔美國人推出最新動畫宣傳片

Covered California 向亞裔美國人推出最新動畫宣傳片
螫到如滾燙金屬刺皮膚…美國努力5年奏效 成功根除「亞洲大黃蜂」

螫到如滾燙金屬刺皮膚…美國努力5年奏效 成功根除「亞洲大黃蜂」
冬季降雪前 車上先備好這些必需的工具

冬季降雪前 車上先備好這些必需的工具
搭機忘開飛航模式 會讓飛機掉下來？資深機師曝真相

搭機忘開飛航模式 會讓飛機掉下來？資深機師曝真相

熱門新聞

門當戶對的重要（上）

2024-12-20 01:02
作家簡媜14日下午在台北舉行「一個人漫遊，古典森林：遇見陶淵明、杜甫與李白、李商隱」新書分享會，邀請讀者共賞古詩詩人的好詩。(中央社)

作家簡媜談詩人李商隱直言不諱 不被時代喜愛

2024-12-14 15:51

門當戶對的重要（下）

2024-12-21 01:02

一次奢華而尷尬的面試

2024-12-16 01:02
(取材自Pexels @Andrea Piacquadio)

家中長輩適合自宅養老嗎？ 用5指標做評估

2024-12-14 09:30
圖/123RF

現代父子關係（上）

2024-12-18 01:02

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切