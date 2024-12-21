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診所竊案

顧華

我在洛杉磯伍蘭崗（Woodland Hills）開中醫針灸診所已經三十多年了，一直平安無事，但最近發生的一起事件，可能和洛杉磯近幾年來對刑事犯罪的法律有所改變，偷竊犯罪案件增加有關。

電針是一九五○年代在中國發展出來的針灸刺激方法，臨床應用效果良好。針灸診所需要用電針儀治療很多病痛，一九九○年代我回北京時，買了幾台中國製造的電針儀，每個診室放置一台，只是中國生產的電針儀品質不穩定，用了一段時間後就得買新的。但最主要的問題是電極與針連接後，輸出電流不穩定，忽高忽低，高的時候會讓病人痛得哇哇叫。

幾年後，我看到洛杉磯一家公司銷售他們在美國製造的電針儀，但價格是中國製造的十多倍，聽別的醫生告訴我品質不錯，於是決定投資買一台。美國製造的電針儀在診所使用了近一年，品質上乘、運作穩定以及輸出電流平和，病人反應良好，所以我下定決心要更換所有的電針儀。

因為我的診所有很多間診室，每個診室放置一台電針儀是一筆不小的投資，要花費數千美元。我內心暗自慶幸，十幾年下來所有的電針儀都仍運作正常，有很多次電針儀從診療床掉到地上，照常可以繼續運作。

日前一個周二下午，一名中年女性來到診所，她是新病人，膚色較深、體型微胖，穿著得體。病人安靜地填寫了登記表，簽字同意治療，她和候診室裡其他病人沒有交談，只是看著自己的手機。

助理把她叫到診室等候，診室內播放著輕鬆的音樂，我進去和病人寒暄了一下，就開始問病史，病人主訴是頭痛、頸肩痛以及早期更年期的症狀，我告訴病人我的診斷和治療方法，病人表示願意接受針灸治療。

我針刺完病人四肢和頭頸穴位後，連接了電針儀，病人完全放鬆休息。三十分鐘後我起針，做了一些推拿，病人的頭痛消失了，治療完成後，病人到前台用支票付了診療費就離開了。

十分鐘後，我回到診室治療下一個病人，針刺完之後，想連接電針儀，但在房間裡四下尋找都找不到，我感到真奇怪，怎麼電針儀不翼而飛了？問了助理，回答沒注意，只好從別的診室拿一台借用一下。

一天的工作完成後，還是百思不得其解，為什麼電針儀會不見了？我拿著病人的支票去銀行，出納小姐掃描了支票，告訴我這張支票的帳戶早就關閉了，帳戶沒有錢，我一看正是那個患有頭痛女士的支票，馬上聯想起來是不是她用假支票看病，把我的電針儀偷走了？現在一般都是信用卡或線上支付，用支票支付十分罕見。

回到診所一查，果不其然病人的地址、電話等一切個資都是假的，因為涉及病人隱私，我診所裡沒有攝像頭，我想要報警連一點證據都沒有。上網查了一下，現在同樣的電針儀要價五百四十八美元，加上稅金、手續費和運費就超過六百美元，我花了時間診斷治療病人，沒有得到報酬也就罷了，還要再花六百美元買新的電針儀，只能自認倒楣。

支票 洛杉磯 投資

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