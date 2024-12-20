日前驚見「瓊瑤 自殺離世」的報導，先是一陣扼腕，旋而一想，她真不愧是愛情教母，她以身作則去詮釋她的愛相隨，為愛追求到天涯海角，甚至突破陰陽界。我認為瓊瑤也是完美主義的追求者，她年紀這麼大了，誰也不能譴責她的作為，她不是年輕氣盛的衝動，必然是經過深思熟慮後才追求她人生的完美。

由於瓊瑤寫作年齡、出道甚早，所以在我讀高中時期，她的文學創作就已風靡各界，尤其看了「煙雨濛濛」以後，使一向多愁善感的我，霎時覺得自己就是那故事中人物的化身。

我的父親也是軍閥出身的背景，也是在外納妾而棄我們母女於不顧，不同的是，瓊瑤把小說中的陸依萍塑造成個性獨立堅強、報復心很強的人，所以她要處心積慮地去報復她父親的小妾雪姨一家人，包括去搶同父異母妹妹所愛的男朋友。

瓊瑤的小說有很多灰色地帶，使原本就憂鬱的我，也發誓要用行動來報復父親對我們母女的不公平，只不過我的報復行動是鞭策自己用功讀書，用事實證明給父親看，我母親親生的孩子是有多麼優秀。高中三年我廢寢忘食用功讀書，目標就是高中畢業後考上理想大學，心裡只想著三年寒窗苦讀，就在大學聯考這一役。

從來沒想到，希望越大失望就越大，那時我們家住台灣屏東，由於屏東沒有考場，所以必須到台南成功大學的考場應試。考前一、兩周，我們五、六個女同學就搭三小時的火車，到成大女生宿舍入住備考。

但沒想到那年暑假，萬達颱風來襲，氣候驟變，我這過敏的體質，霎時就因過敏而感冒了，涕泗縱橫，發燒到四十多度，因此考試失常；頓時我的人生崩塌，認為自己一定考試失敗了，我覺得對不起母親的期望，於是在從台南回屏東的三小時車程中，有了輕生的念頭。

我自幼酷愛文學，除了投稿國語日報，也養成寫日記的習慣，我在日記中寫了給母親的訣別信，就把母親的整瓶安眠藥服下後睡著了；當母親在吃飯時間叫不出我的時候，就到房間來看究竟，這才發覺事態嚴重，馬上把我送到醫院灌腸洗胃，救回了我的性命。之後母親對我更加小心，知道我是感情脆弱的人，直到我嫁為人妻，母親才覺得如釋重負，總算把棒子交出去了。

如今自己也年邁獨居，很能了解瓊瑤孤單寂寞的心情。移民 美國後，我曾和她一樣，需要照顧滿身插管的親人，也就是我的母親。瓊瑤的繼子之所以要堅持插管，因為照顧平鑫濤的不是他們，而是瓊瑤，我也曾面臨同樣的情況而受到親人阻擾，我不能做出任何阻止母親受罪的決定，否則我會被冠上劊子手的罪名，我和母親一起受罪了十年，那十年對她對我都是一種摧殘和折磨。

我想瓊瑤一定不想再步入和平鑫濤同樣的痛苦歷程，最重要的是她身邊沒有一個像她一樣，能無怨無悔的照顧者陪伴，還不如留下一個華麗身影，給自己的人生畫上一個美麗休止符。