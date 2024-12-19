剛從聖路易斯（St.Louis）轉學到芝加哥 （Chicago）時，我懷著些許不安，但也渴望著新的開始。透過學校的社群平台，我結識了一些剛入學的台灣同學以及熱情的學長姐，就在正式開學前的幾天，學長姐們便邀請我們這群新生到芝加哥中國城的餐廳聚會。

那天的餐廳人並不多，我們坐在一張大圓桌彼此寒暄，交換初來乍到的心情。在我們隔壁桌坐著一個學姐，她已經畢業數年，如今在當地工作，也是青商會的一員。學姐得知我們是剛來的學弟妹後，熱情地邀請我們參加即將舉辦的青商會聚會，還說活動當天需要幫忙，問我們願不願意支援些庶務？這讓我覺得，或許這次活動是個認識更多人的好機會。

我和幾個新生抱著「人在異鄉，能幫忙就幫」的想法，一口氣答應了學姐的邀約。周六清晨，我們先在其中一個同學家集合，學姐開車來接我們，先帶我們去了台灣知名的甜品店「鮮芋仙」，取活動需要的材料和冰塊，接著便驅車前往位於芝加哥西郊的活動地點威斯蒙市華納公園（Ty Warner Park）。

一到現場大家便各司其職，我被分配去負責剉冰攤位。微涼的風裡，逐漸湧入的人群讓整個公園熱鬧了起來，耳邊是熟悉的台灣腔調，熱絡的問候充斥四周，這種久違的親切感，沖淡了我初來異鄉的孤獨感。分配剉冰配料時，我和身旁的人邊工作邊聊天，他們的笑容與關心讓我心裡倍感溫暖。

我被這場景的歡樂氣氛所感染，雖然忙碌但心情格外輕鬆。到了中場休息，學姐招呼我們先去用餐，那天的餐點豐盛無比，整隻烤乳豬的香氣撲鼻，風味牛排的美味讓人欲罷不能，每一口食物彷彿都在提醒我，異鄉也有著令人驚喜的美好。

活動結束後，學姐載我們回到市區，一路上她不停地感謝我們的幫忙。我坐在車裡，看著窗外的芝加哥街景，心中湧起一股莫名感動，那天的體驗，對於剛來芝加哥的我來說，是一份難得的溫暖，即使當天工作讓人有點疲累，但心中的滿足卻遠超過了疲憊。

人在異地，難免需要拚搏奮鬥，但我也深刻體會到，除了努力，能夠擁有同鄉人的支持與鼓勵，才是讓異鄉變得不再陌生的關鍵。那天我感受到了這份珍貴的連結，彷彿身處異鄉的心，終於找到了安身之所。